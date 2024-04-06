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В российском Орске зафиксирован новый прорыв дамбы

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  • 6.04.2024, 22:51
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В российском Орске зафиксирован новый прорыв дамбы

Город уходит под воду.

Повторный прорыв дамбы произошел в российском городе Орск Оренбургской области. В результате зона затопления значительно расширилась.

Мэр Орска Василий Козупица сообщил, что новый прорыв зафиксирован в районе улицы Борисоглебской.  

«После очередного прорыва дамбы в Орске под угрозой затопления находятся поселки Строителей, Никель, Лесоторговый и Борисоглебская улица», - пишет российский пропагандистский ресурс ТАСС в своем Telegram-канале.

В то же время правительство региона заявило, что 153 населенных пункта Оренбургской области отрезаны паводковыми водами. Ожидается ухудшение ситуации.

Отмечается, что в Орск направили 50 спасателей. При этом из-за паводка эвакуированы более 4,4 тысячи человек, подтоплены более 6 тысяч жилых домов.

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