«Наш район все, досвидули»: российский Орск стремительно тонет 7 7.04.2024, 9:14

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Зафиксирован новый прорыв дамбы в районе поселка Никель.

Ситуация в российском городе Орск Оренбуржской области ухудшается. Под воду уходит еще один район, передает УНИАН.

Российские СМИ сообщают, что вода продолжает стремительно прибывать.

«Добралась до 6-го микрорайона, сообщают местные жители. Их срочно эвакуируют», - говорится в сообщении пропагандистское издание RT.

Своими впечатлениями от прорыва дамбы поделились и жители 6-ого района.

«Наш район все, досвидули», - заявила женщина.

По словам мужчины, ситуация ухудшается, и вода идет дальше.

«Начало шестой топить. Вода начала сильно переливаться. Все, вода пошла в шестой, в сторону пятого даже», - отметил очевидец.

При этом глава региона Денис Паслер заявил, что нынешний паводок - самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области.

Ранее местные жители сообщили, что дамба в Орске прорвалась еще в одном месте, а именно в районе поселка Никель.

Прорыв дамбы в российском Орске

5 апреля в российском Орске прорвало дамбу, местные власти начали эвакуацию населения.

На утро 6 апреля стало известно, что как минимум два человека погибли в результаты прорыва дамбы. Позже стало известно о повторном прорыве дамбы в Орске, а именно в районе улицы Борисоглебской.

Правительство региона заявило, что 153 населенных пункта Оренбургской области отрезаны паводковыми водами. Из-за паводка эвакуированы более 4,4 тысячи человек, подтоплены более 6 тысяч жилых домов.