«Наш район все, досвидули»: российский Орск стремительно тонет

«Наш район все, досвидули»: российский Орск стремительно тонет7
- 7.04.2024, 9:14
- 6,466
Зафиксирован новый прорыв дамбы в районе поселка Никель.
Ситуация в российском городе Орск Оренбуржской области ухудшается. Под воду уходит еще один район, передает УНИАН.
Российские СМИ сообщают, что вода продолжает стремительно прибывать.
«Добралась до 6-го микрорайона, сообщают местные жители. Их срочно эвакуируют», - говорится в сообщении пропагандистское издание RT.
Своими впечатлениями от прорыва дамбы поделились и жители 6-ого района.
«Наш район все, досвидули», - заявила женщина.
По словам мужчины, ситуация ухудшается, и вода идет дальше.
«Начало шестой топить. Вода начала сильно переливаться. Все, вода пошла в шестой, в сторону пятого даже», - отметил очевидец.
При этом глава региона Денис Паслер заявил, что нынешний паводок - самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области.
Ранее местные жители сообщили, что дамба в Орске прорвалась еще в одном месте, а именно в районе поселка Никель.
Прорыв дамбы в российском Орске
5 апреля в российском Орске прорвало дамбу, местные власти начали эвакуацию населения.
На утро 6 апреля стало известно, что как минимум два человека погибли в результаты прорыва дамбы. Позже стало известно о повторном прорыве дамбы в Орске, а именно в районе улицы Борисоглебской.
Правительство региона заявило, что 153 населенных пункта Оренбургской области отрезаны паводковыми водами. Из-за паводка эвакуированы более 4,4 тысячи человек, подтоплены более 6 тысяч жилых домов.