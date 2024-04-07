Методика тараканов: Россия испытала новую тактику в районе Крынок 1 7.04.2024, 11:27

2,954

Но оккупантам это не помогло.

Российские оккупанты пытались поменять тактику в районе Крынок, расположенных на временно оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области, пытаясь вытеснить ВСУ из занимаемых плацдармов. Но эти попытки оказались нерезультативными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

«Там (в районе Крынок, - ред.) враг испытывал новую тактику. На днях в сводках Генштаба вы могли видеть, что фигурировали веские цифры штурмов до 16 доходило, они пытались подобрать тактику, которая будет для них результативной», - рассказала она.

По словам спикера, оккупанты создавали большое количество малых штурмовых групп, которыми по «методике тараканов», пытались атаковать с разных сторон плацдармы ВСУ, но и она не принесла успеха.

«Были отражены все штурмы. Сейчас оккупанты снова перешли к более устойчивой и привычной тактике - 6 штурмов за минувшие сутки, которые тоже не имели успеха», - констатировала Гуменюк.

Ситуация в районе Крынок Херсонской области

Село Крынки Херсонской области находится на левом берегу Днепра, на временно оккупированной российскими войсками территории, которую они захватили во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

В феврале 2024 года стало известно, что ВСУ установили флаг Украины в Крынках на левом берегу Херсонской области. В конце февраля сообщалось, что россияне не оставляют попыток оттеснить украинских военных с левого берега Днепра в Херсонской области. Для этого россияне идут на штурмы со стрелковым оружием.

В конце марта 2024 года Гуменюк рассказывала, что оккупанты совсем прекратили штурмы в районе Крынок и не проводили их целые сутки.