Футболист «Вест Хэма» забил уникальный гол в чемпионате Англии
- 7.04.2024, 19:03
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В стиле Лобановского.
Полузащитник лондонского «Вест Хэма» Джеймс Уорд-Праус отметился удивительным голом в матче 32-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».
На 84-й минуте при счете 1:1 Уорд-Праус закрутил мяч в ворота прямым ударом с углового. Гол получился не только эффектным, но и важным, поскольку принес «молотобойцам» победу.
Такой удар в футболе называют «сухой лист». Его изобретателем считается легендарный украинский футболист и тренер Валерий Лобановский.