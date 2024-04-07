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Футболист «Вест Хэма» забил уникальный гол в чемпионате Англии

  • 7.04.2024, 19:03
  • 1,004
Футболист «Вест Хэма» забил уникальный гол в чемпионате Англии

В стиле Лобановского.

Полузащитник лондонского «Вест Хэма» Джеймс Уорд-Праус отметился удивительным голом в матче 32-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».

На 84-й минуте при счете 1:1 Уорд-Праус закрутил мяч в ворота прямым ударом с углового. Гол получился не только эффектным, но и важным, поскольку принес «молотобойцам» победу.

Такой удар в футболе называют «сухой лист». Его изобретателем считается легендарный украинский футболист и тренер Валерий Лобановский.

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