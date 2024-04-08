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Советник Трампа назвал фейком публикацию WP о плане по Украине

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  • 8.04.2024, 18:28
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Советник Трампа назвал фейком публикацию WP о плане по Украине
Дональд Трамп

В публикации говорилось, что Трамп заставит пойти Украину на территориальные уступки РФ.

Публикация The Washington Post о планах экс-президента США Дональда Трампа в случае переизбрания оказать давление на Украину, чтобы та отказалась от Крыма и Донбасса для мирного урегулирования конфликта с Россией, всего лишь «фейковые новости», заявил советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер в интервью The New York Post.

Миллер настаивает, что Трамп не остановится на каком-либо мирном плане, пока не вступит в должность и не сможет должным образом взвесить все варианты. «Все это фейковые новости от Washington Post. Они просто выдумывают это. <...> Трамп — единственный, кто говорит о прекращении убийств. [Президент США] Джо Байден говорит о новых убийствах», — сказал он.

The Washington Post 7 апреля со ссылкой на осведомленные источники написала, что Трамп в частной беседе рассказал о плане завершения конфликта в Украине, который предусматривает оказание давления на Киев, чтобы тот уступил Крым и Донбасс Москве. По словам собеседников газеты, Трамп в частном порядке заявил что и Россия, и Украина «хотят сохранить лицо, хотят выхода [из конфликта]». Он также отметил, что в некоторых частях Украины жители «были бы в порядке, если бы стали частью России».

Сам Трамп не раз говорил, что если бы был президентом, то разрешил бы конфликт в Украине в кратчайшие сроки. В интервью Fox News в минувшем июле он рассказал, что для начала связался бы с президентами России — Владимиром Путиным и Украины — Владимиром Зеленским. «Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — поделился экс-президент своими планами.

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