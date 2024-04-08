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На автодороге Смолевичи — Жодино закрывают мост

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  • 8.04.2024, 20:08
  • 2,484
На автодороге Смолевичи — Жодино закрывают мост

Из-за «критических дефектов».

В Смолевичском районе закрывают мост через Плису. Он находится на автодороге H-9557 Смолевичи — Жодино. Проверка установила «критические дефекты, влияющие на безопасность дорожного движения». Есть высокая вероятность обрушения плит пролетных строений, сообщает smolevichi-24.by.

Мост закрывают с 24 апреля. Предполагается, что ремонт будет продолжаться полгода. В данный момент разрабатываются варианты объезда.

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