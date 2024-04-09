закрыть
9 апреля 2024, вторник, 10:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Удивлен, что такой ремонт занимает столько времени»

4
  • 9.04.2024, 8:48
  • 6,904
«Удивлен, что такой ремонт занимает столько времени»
иллюстративное фото

Белорус уже четвертый месяц ждет, когда восстановят бампер на его Voyah Free.

В декабре 2023 года Onliner рассказывал о том, как после ДТП восстанавливали Voyah Free: у машины были значительные повреждения передней части после столкновения на перекрестке. В тот раз, как отмечал дилер, восстановление заняло 24 дня. Однако бывает и по-другому. Другой читатель пожаловался Onliner, что его Voyah Free ремонтируют уже четвертый месяц.

Месяц, два, затем еще один и еще

— Мой автомобиль ремонтируют с начала декабря. Хотя побит только бампер с навесным пластиком на нем, — рассказал Onliner автовладелец.

Рядовая авария, несоблюдение дистанции — в целом ничего страшного.

— ДТП случилось в конце ноября, спустя пару дней мы съездили на оценку в страховую компанию, записались к дилеру на осмотр и диагностику. Где-то через неделю попали к дилеру: там осмотрели машину, вызвали страховщика, провели все необходимые процедуры. Затем мне позвонили, сказали, что запчасти поставят через один-два месяца. Когда это время истекло — в феврале — мне сказали, что нужен еще месяц, — говорит собеседник.

За это время подошел срок первого планового ТО.

— Я позвонил дилеру, записался на техобслуживание, напомнил про ремонт. Мне тогда сообщили, что все детали уже привезли, пообещали отдать готовую машину через неделю. Но снова сроки были нарушены, — переживает хозяин авто.

Что же так долго меняют?

— Бампер, все решетки в нем, снизу дистроник, фару, светящийся элемент, где значок, вставку пластиковую под капотом. Пленку еще клеят на бампер — это то, что мне перечислили. Может, что-то забыл по мелочи, но все в рамках бампера, — перечисляет мужчина.

Комментарий дилера

Onliner попросил дилера разъяснить ситуацию с ремонтом этого авто.

— Хотелось бы обратить ваше внимание на некоторые аспекты ситуации, которая, к сожалению, возникла вследствие технического сбоя в системе. В декабре была размещена заявка на заказ запчастей для данного автомобиля с ожидаемым сроком доставки три недели. Несмотря на то, что весь этот период статус заказа отображался как активный, только в январе было обнаружено, что он фактически неактивен из-за сбоя в системе во время обновления, что привело к непринятию заказов, созданных в тот день. Мы оперативно разместили новый заказ, который частично совпал с периодом китайского Нового года. Мы незамедлительно уведомили клиента о произошедшем и поддерживали с ним постоянную связь на протяжении всего времени, — объясняет дилер.

— При обездвиживании автомобиля обычно применяется авиадоставка, однако в данном случае повреждения авто были незначительными и владелец продолжал эксплуатировать авто. Фактический ремонт автомобиля клиента занял 15 дней (с 12 по 27 марта).

— Мы всегда стремимся поддерживать высокий уровень обслуживания и предлагаем нашу поддержку в решении любых вопросов, возникающих у владельцев. В случае сложных ситуаций мы всегда идем навстречу клиентам, чтобы обеспечить им наилучший опыт владения автомобилем Voyah, — подчеркивает дилер.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип