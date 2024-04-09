«Удивлен, что такой ремонт занимает столько времени» 4 9.04.2024, 8:48

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иллюстративное фото

Белорус уже четвертый месяц ждет, когда восстановят бампер на его Voyah Free.

В декабре 2023 года Onliner рассказывал о том, как после ДТП восстанавливали Voyah Free: у машины были значительные повреждения передней части после столкновения на перекрестке. В тот раз, как отмечал дилер, восстановление заняло 24 дня. Однако бывает и по-другому. Другой читатель пожаловался Onliner, что его Voyah Free ремонтируют уже четвертый месяц.

Месяц, два, затем еще один и еще

— Мой автомобиль ремонтируют с начала декабря. Хотя побит только бампер с навесным пластиком на нем, — рассказал Onliner автовладелец.

Рядовая авария, несоблюдение дистанции — в целом ничего страшного.

— ДТП случилось в конце ноября, спустя пару дней мы съездили на оценку в страховую компанию, записались к дилеру на осмотр и диагностику. Где-то через неделю попали к дилеру: там осмотрели машину, вызвали страховщика, провели все необходимые процедуры. Затем мне позвонили, сказали, что запчасти поставят через один-два месяца. Когда это время истекло — в феврале — мне сказали, что нужен еще месяц, — говорит собеседник.

За это время подошел срок первого планового ТО.

— Я позвонил дилеру, записался на техобслуживание, напомнил про ремонт. Мне тогда сообщили, что все детали уже привезли, пообещали отдать готовую машину через неделю. Но снова сроки были нарушены, — переживает хозяин авто.

Что же так долго меняют?

— Бампер, все решетки в нем, снизу дистроник, фару, светящийся элемент, где значок, вставку пластиковую под капотом. Пленку еще клеят на бампер — это то, что мне перечислили. Может, что-то забыл по мелочи, но все в рамках бампера, — перечисляет мужчина.

Комментарий дилера

Onliner попросил дилера разъяснить ситуацию с ремонтом этого авто.

— Хотелось бы обратить ваше внимание на некоторые аспекты ситуации, которая, к сожалению, возникла вследствие технического сбоя в системе. В декабре была размещена заявка на заказ запчастей для данного автомобиля с ожидаемым сроком доставки три недели. Несмотря на то, что весь этот период статус заказа отображался как активный, только в январе было обнаружено, что он фактически неактивен из-за сбоя в системе во время обновления, что привело к непринятию заказов, созданных в тот день. Мы оперативно разместили новый заказ, который частично совпал с периодом китайского Нового года. Мы незамедлительно уведомили клиента о произошедшем и поддерживали с ним постоянную связь на протяжении всего времени, — объясняет дилер.

— При обездвиживании автомобиля обычно применяется авиадоставка, однако в данном случае повреждения авто были незначительными и владелец продолжал эксплуатировать авто. Фактический ремонт автомобиля клиента занял 15 дней (с 12 по 27 марта).

— Мы всегда стремимся поддерживать высокий уровень обслуживания и предлагаем нашу поддержку в решении любых вопросов, возникающих у владельцев. В случае сложных ситуаций мы всегда идем навстречу клиентам, чтобы обеспечить им наилучший опыт владения автомобилем Voyah, — подчеркивает дилер.