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МАЗы стали по-настоящему опасными

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  • 9.04.2024, 11:29
  • 3,594
МАЗы стали по-настоящему опасными

Горят не только в России, но и в Беларуси.

В Бресте на площади Ленина задымился автобус МАЗ. Видео происшествия опубликовал телеграм-канал «Виртуальный Брест».

Видно, что у стоящего на проезжей части автобуса из моторного отсека идет дым. Водитель автобуса с огнетушителем открывает двери моторного отсека. Видео — короткое, снятое из проезжающей мимо машины. 

Напомним, ранее автобусы МАЗ горели в РФ. В Беларуси таких ЧП ранее не наблюдалось.

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