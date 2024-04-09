МАЗы стали по-настоящему опасными 3 9.04.2024, 11:29

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Горят не только в России, но и в Беларуси.

В Бресте на площади Ленина задымился автобус МАЗ. Видео происшествия опубликовал телеграм-канал «Виртуальный Брест».

Видно, что у стоящего на проезжей части автобуса из моторного отсека идет дым. Водитель автобуса с огнетушителем открывает двери моторного отсека. Видео — короткое, снятое из проезжающей мимо машины.

Напомним, ранее автобусы МАЗ горели в РФ. В Беларуси таких ЧП ранее не наблюдалось.