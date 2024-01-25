Белорусский автобус МАЗ сгорел в российском Ижевске 8 25.01.2024, 13:21

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В момент возгорания транспорт ехал на техосмотр.

24 января в центре российского Ижевска сгорел автобус МАЗ.

В момент возгорания автобус ехал на техосмотр. Пассажиров в салоне не было. К моменту прибытия пожарных автобус горел открытым пламенем на площади 10 кв. м. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания светодиодном цифровом табло, сообщает udm-info.ru.

Ижевский пассажирский перевозчик «ИПОПАТ» купил 80 новых МАЗов в 2021 году.

Напомним, с начала этого года уже два автобуса МАЗ загорелись в Санкт-Петербурге.