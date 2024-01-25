Белорусский автобус МАЗ сгорел в российском Ижевске

Белорусский автобус МАЗ сгорел в российском Ижевске8
- 25.01.2024, 13:21
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В момент возгорания транспорт ехал на техосмотр.
24 января в центре российского Ижевска сгорел автобус МАЗ.
В момент возгорания автобус ехал на техосмотр. Пассажиров в салоне не было. К моменту прибытия пожарных автобус горел открытым пламенем на площади 10 кв. м. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за короткого замыкания светодиодном цифровом табло, сообщает udm-info.ru.
Ижевский пассажирский перевозчик «ИПОПАТ» купил 80 новых МАЗов в 2021 году.
Напомним, с начала этого года уже два автобуса МАЗ загорелись в Санкт-Петербурге.