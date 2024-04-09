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Россияне скатываются все глубже в долговую яму

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  • 9.04.2024, 12:18
  • 1,392
Россияне скатываются все глубже в долговую яму

Начался бум кредитов.

Центробанк не может остановить охватившую россиян долговую манию. Рост доходов и зарплат позволяет им наращивать одновременно и сбережения, и долги, пишет The Moscow Times.

Масштаб бума при ключевой ставке 16% отражает отчетность главного кредитора страны, Сбербанка, за март. Розничный кредитный портфель за месяц вырос на 1%, а с начала года — на 2,1%, до 15,9 трлн росс. руб. Если в прошлом году драйвером была ипотека, то теперь это необеспеченное потребительское кредитование: частным клиентам в марте было выдано 523 млрд росс. руб. кредитов, более половины которых пришлось на потребительское кредитование, сообщает Сбербанк. Ипотечный портфель вырос на 0,2% за месяц (+0,5% за квартал) до 10,2 трлн росс. руб., а потребительских кредитов — на 1,4% до 3,9 трлн росс. руб.

С начала года портфель вырос уже на 2,3%. Это заметно опережает прогноз ЦБ, который ожидал, что наметившаяся в конце прошлого года тенденция к охлаждению рынка потребительского кредитования сохранится и по итогам всего года портфель прибавит 3–8%. Надежды регулятора не оправдались, члены совета директоров при обсуждении ключевой ставки в конце марта признавали, что быстрый (выше прогноза ЦБ) рост необеспеченного потребительского кредитования стал для него «значимым сюрпризом».

Сюрприз во многом обеспечен кредитными картами. Их портфель в Сбере за март прибавил 4%, а с начала года — 10,2% и приближается к половине портфеля потребкредитов: 1,8 трлн росс. руб., или 46%, на 1 апреля. Сохраняющаяся скорость, с которой растет потребительское кредитование, в значительной степени обеспечена кредитками, где ставки всегда были достаточно высокими и потому менее чувствительными к изменению рыночных ставок, признавал ЦБ. Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова также связывает быстрый рост потребительского кредитования с кредитками.

В прошлом году пользователей кредитных карт впервые стало больше, чем имеющих кредит наличными, отмечал ЦБ: к началу 2024 г. число активных пользователей кредитных карт было больше 27 млн человек. Взлет количества кредиток на 6,5 млн за год — это, пожалуй, самое любопытное в отчете ЦБ, указывал управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин.

Ограничить выдачу карт закредитованным людям ЦБ гораздо сложнее, чем остальные кредиты: его лимиты касаются только новых карт, а на те, что уже на руках у населения и действуют несколько лет, он повлиять не может.

В марте увеличились и выдачи кредитов наличными, показал мониторинг Frank RG.

Уверенный рост необеспеченного потребительского кредитования отражает высокую потребительской активность, констатировал ЦБ. Поэтому «дальнейший рост доходов и потребительских настроений позволяет населению наращивать кредиты, несмотря на повышение процентных ставок». Пока кредитный бум не отражается на качестве портфеля, отмечал ЦБ: доля проблемных потребительских кредитов (необеспеченные ссуды и автокредиты) за год снизилась с 8,4% до 7,3% — отчасти из-за быстрого роста портфеля (при этом даже при росте плохих долгов их доля снижается), отчасти из-за роста доходов.

Но это до тех пор, пока он не замедлится. Несмотря на сдержанную динамику просроченной задолженности, будущее качество портфеля может быть подвержено рискам, отмечали аналитики «Эксперт РА». К тому же доходы растут неравномерно. ЦБ фиксирует рост числа заемщиков с несколькими кредитами. В итоге в стране образуется огромный долговой ком, отмечал заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Алексей Ведев.

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