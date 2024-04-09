закрыть
9 апреля 2024, вторник, 18:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Банк Англии вручил Чарльзу III первые банкноты с его изображением

  • 9.04.2024, 18:16
Банк Англии вручил Чарльзу III первые банкноты с его изображением

Как они выглядят.

Королю Великобритании Чарльзу III вручили первые обновленные банкноты с его изображением. Об этом сообщается 9 апреля на странице Букингемского дворца в Facebook.

«Сегодня утром Королю подарили первые банкноты с его изображением во время встречи с управляющим Банка Англии Эндрю Бейли и главным кассиром, исполнительным директором банковского дела Сарой Джон», – говорится в публикации.

Банкноты войдут в обращение 5 июня.

«Это впервые Банк Англии сменил имидж монарха на банкноте – королева Елизавета II стала первым монархом, который появился на банкноте Банка Англии в 1960 году», – подчеркнули В Букингемском дворце.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина
Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид