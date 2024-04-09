Банк Англии вручил Чарльзу III первые банкноты с его изображением 9.04.2024, 18:16

Как они выглядят.

Королю Великобритании Чарльзу III вручили первые обновленные банкноты с его изображением. Об этом сообщается 9 апреля на странице Букингемского дворца в Facebook.

«Сегодня утром Королю подарили первые банкноты с его изображением во время встречи с управляющим Банка Англии Эндрю Бейли и главным кассиром, исполнительным директором банковского дела Сарой Джон», – говорится в публикации.

Банкноты войдут в обращение 5 июня.

«Это впервые Банк Англии сменил имидж монарха на банкноте – королева Елизавета II стала первым монархом, который появился на банкноте Банка Англии в 1960 году», – подчеркнули В Букингемском дворце.