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К каких районах Беларуси больше всего убыточных предприятий

  • 9.04.2024, 19:19
  • 2,694
К каких районах Беларуси больше всего убыточных предприятий

До 55%.

Знаете ли вы, что 21% от всех работающих в Беларуси предприятий (по данным на январь 2024 года) были убыточными? И это в общем по стране. А если смотреть на ситуацию по отдельным районам, то местами получается намного грустнее. Или, правильнее сказать, депрессивнее. «Еврорадио» нашло район Беларуси, в котором число работающих в минус предприятий превышает 50%.

Все они, чтобы остаться на плаву, выпрашивают деньги из бюджета. Иначе говоря — наши с вами налоги и прибыль успешных госпредприятий, которые могли пойти на ремонт дорог и строительство школ и больниц, уходят на поддержание их штанов. «Экономическое чудо» Лукашенко во всей красе.

Рассказываем вам, в каких регионах работает больше всего предприятий, которые тянут экономику Беларуси на дно.

Хотимский район. 55% предприятий — убыточные

Абсолютный рекордсмен в списке районов с убыточными предприятиями — Хотимский. Самый восточный регион Беларуси с населением в почти 10 тысяч человек находится в Могилёвской области у границы с Россией.

Средняя зарплата в Хотимском районе одна из самых низких в стране — 1336 рублей (при средней по стране 2025 рублей). А общий убыток всех предприятий составляет 49 тысяч рублей.

Несмотря на такое положение вещей, тут регулярно происходят коррупционные скандалы. В сентябре прошлого года бывший глава Хотимского района осуждён за превышение власти и получение взятки. А в декабре коммунальное предприятие «Жилкомхоз» проводило самовольную добычу грунта-доломита.

Белыничский район — 40%

Это тоже Могилёвская область. Белыничи — райцентр с населением около 17 тысяч человек. Предприятия района производят древесину, корма для животных, рапсовое масло.

Также в Белыничах находится цех по производству сыров концерна «Бабушкина крынка». Вполне возможно, что именно за счёт него баланс прибыли всех организаций района остаётся положительным — 844 тысячи рублей.

Но при этом 40% предприятий района — хронически убыточные. Средняя зарплата в регионе равна 1580 рублям.

Брестский район — 37,3%

Удивительно, но именно этот район замыкает наш топ-3. Вы спросите: а как же «Савушкин продукт» или «Санта Бремор»? Так вот здесь рассматриваются только те предприятия, которые находится за пределами города Бреста.

В районе работает много сельскохозяйственных предприятий, которые, вероятно, и тянут экономику вниз. Несмотря на огромную долю убыточных предприятий, по общему показателю организации района вышли в плюс почти на 2 млн рублей.

По сравнению с другими регионами из нашего топа, здесь заметно выше средняя зарплата — 1824 рубля.

Ивьевский район — 35,3% убыточных предприятий

Следующий на очереди — Ивьевский район Гродненской области. Его население составляет чуть больше 20 тысяч человек. Здесь изготавливают сельхозоборудование, химические продукты, а также изделия из дерева и бумаги.

Но прибыли эти организации району не приносят. Наоборот, их совокупные убытки равны почти 6 млн рублей.

Высокой зарплатой здесь тоже похвастаться не могут. В среднем жители Ивьевского района получают «грязными» 1360 рублей.

Город Жодино — 35,3%

И на пятом месте — один из самых промышленно развитых городов Беларуси с населением в 63 тысячи человек. Жодино находится в Минской области, и в первую очередь известен заводом по производству карьерных самосвалов «БелАЗ». По данным из открытых источников, там трудится около 10 тысяч человек.

В городе также налажено производство светодиодных светильников, детской одежды и трикотажа.

Тем не менее, 35,3% предприятий города, то есть больше трети, находятся в убытке. Но промышленные гиганты их вытягивают. Чистая прибыль, которую генерируют предприятия Жодино, составляет более 8 миллионов рублей.

Да и средняя зарплата в городе довольно приличная — 2284 рубля, а это на 13% выше, чем средняя по Минской области.

А в каких районах меньше всего убыточных предприятий?

В Горецком районе, судя по данным Белстата, только 4,2% организаций работают в минус.

Похожая картина в Добрушском и Житковичском районах — по 4,3%.

Немного убыточных предприятий также в Дятловском (4,5%), Калинковичском (4,7%) и Стародорожском районах (4,8%).

Из областных центров меньше всего убытков несут организации Гомеля (15,9%), а больше всего — Минска (28%).

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