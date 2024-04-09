Необычное и экзотическое растение зацвело в Гродно
- 9.04.2024, 20:23
Помогла теплая погода.
Апрель в этом году стартовал очень активно. В последние дни на улице стоит практически летняя погода. Природа на это отреагировала: буквально за пару дней деревья и кусты надели яркие наряды из свежих листочков и нежных цветов!
Почувствовав тепло зацвела в Гродно и магнолия! Это редкое для наших широт южное растение более 10 лет назад высадили на одном из участков в поселке Фабричном. Об этом пишет NewGrodno.
«Конечно, в первое время она требовала ухода. На зиму ее укатывали и укрывали, чтобы не замерзла, весной и осенью удобряли, и все же смогли приучить к нашему климату», – рассказывает гродненка Екатерина.
Впервые зацвела магнолия на 5-6-й год. Однако так много цветов, как теперь, у нее не было никогда.
Смотрится все это действительно красиво. Огромные цветы напоминают белоснежных бабочек, присевших отдохнуть на куст. Хозяева явно смогут сделать много атмосферных селфи.
Кстати, в Гродно пока магнолий очень мало. Но, как показывает практика, при должном подходе и это южное растение может вполне прижиться у нас.
Можно высаживать, и тогда весна станет еще более яркой и ароматной!