Необычное и экзотическое растение зацвело в Гродно 9.04.2024, 20:23

Помогла теплая погода.

Апрель в этом году стартовал очень активно. В последние дни на улице стоит практически летняя погода. Природа на это отреагировала: буквально за пару дней деревья и кусты надели яркие наряды из свежих листочков и нежных цветов!

Почувствовав тепло зацвела в Гродно и магнолия! Это редкое для наших широт южное растение более 10 лет назад высадили на одном из участков в поселке Фабричном. Об этом пишет NewGrodno.

«Конечно, в первое время она требовала ухода. На зиму ее укатывали и укрывали, чтобы не замерзла, весной и осенью удобряли, и все же смогли приучить к нашему климату», – рассказывает гродненка Екатерина.

Впервые зацвела магнолия на 5-6-й год. Однако так много цветов, как теперь, у нее не было никогда.

Смотрится все это действительно красиво. Огромные цветы напоминают белоснежных бабочек, присевших отдохнуть на куст. Хозяева явно смогут сделать много атмосферных селфи.

Кстати, в Гродно пока магнолий очень мало. Но, как показывает практика, при должном подходе и это южное растение может вполне прижиться у нас.

Можно высаживать, и тогда весна станет еще более яркой и ароматной!