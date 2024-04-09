Названа дата начала сезона аттракционов в парках Минска 9.04.2024, 21:10

Уже в этом месяце.

В Минске аттракционы заработают с 26 апреля 2026 года, рассказал во время пресс-конференции заместитель генерального директора — главный инженер «Минскзеленстроя» Руслан Косевич.

Он отметил, что с 26 аттракционы начнут работу в парках Горького, Челюскинцев, 900-летия Минска. К новому сезону закупили два батутных комплекса, два 5D-кинотеатра, а также аттракцион «Акватика». Косевич обратил внимание на то, что все аттракционы после периода консервации прошли межсезонное техобслуживание. Что касается тех аттракционов, которые эксплуатируются более десяти лет (таких около 70%), то они прошли техническое диагностирование.

— После положительного прохождения техдиагностирования аттракционы подвергаются техническому освидетельствованию.

Он уточнил, что были назначены ответственные лица за безопасность аттракционов, отметив, что для ознакомления посетителей везде установлены информационные стенды. Кроме того, подчеркнул Косевич, все аттракционы оснащены необходимыми средствами пожаротушения, медицинской помощи, а дежурные аттракционов были обеспечены средствами индивидуальной защиты.