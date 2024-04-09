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Милевский признался, когда поедет в Минск

  • 9.04.2024, 21:38
Милевский признался, когда поедет в Минск
Артем Милевский

Футболист ждет перемен.

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский высказался о возможном своем возвращении в Беларусь.

По словам экс-игрока киевского «Динамо», сейчас он это не рассматривает.

«Вопрос о Минске. Это трудный вопрос, потому что, мне кажется, здесь коротко и понятно можно ответить. И родители это понимают, и я это понимаю, что пока что мой переезд туда невозможен.

Когда все это закончится, тогда можно поднимать этот вопрос. Пока что это без комментариев вообще», — сказал Артем в эфире Telescope.

Милевский является уроженцем Минска, однако в раннем возрасте получил гражданство Украины.

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