Украина первой в мире применила новую технологию против России 2 22.05.2024, 13:15

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Такого еще не было.

Украина первой в мире начала применять надводные БПЛА с системой ПВО, отмечают военные аналитики.

Украинская армия снова продемонстрировала свою инновационность на поле боя, создав первые в мире надводные беспилотные аппараты, оснащенные системами противовоздушной обороны.

Согласно данным OSINT-исследователя HI Sutton, опубликованным в Naval News, эти безэкипажные катера уже активно используются в боевых условиях.

Как сообщает исследователь, доказательства применения новых беспилотников были найдены в видео, опубликованном Министерством обороны РФ 6 мая.

На кадрах видно, как российский вертолет «Ка-29ТБ» атакует беспилотный катер, оборудованный ракетами, и в конечном итоге поражает его. Надводные беспилотники, часто использующиеся Украиной в Черном море, ранее были уязвимы для воздушных атак.

Вертолеты и самолеты России успешно нейтрализовали их благодаря своей огневой мощи, однако появление безэкипажных катеров с ракетами может существенно изменить этот баланс, считает Sutton.

Новые украинские дроны оснащены двумя ракетами класса «воздух - воздух» Р-73, изначально предназначенными для истребителей «МиГ-29» и «Су-27».

Несмотря на то что запуск с земли снижает дальность действия ракет вдвое по сравнению с запуском с воздуха, их эффективность на морских дронах остается значительной.

Sutton предполагает, что практическая дальность ракет может быть еще меньше, ограниченная возможностями оборудования, установленного на катере.

Тем не менее, использование одного или двух таких беспилотников совместно с обычными морскими дронами может обеспечить защиту от воздушных угроз.

Более того, эти системы можно использовать для атак на самолеты во время взлета или посадки в Крыму, что, по мнению исследователя, уже имело место.

Украинские морские дроны стали значительной угрозой для Черноморского флота России. Киев сумел заставить Москву отвести часть кораблей из Крыма и разблокировать маршрут поставок зерна из черноморских портов.

Новые беспилотные катера с ПВО могут усилить эту тенденцию, обеспечив дополнительную безопасность для украинских операций и поставок.

Таким образом, Украина не только подтверждает свою роль лидера в применении современных технологий на поле боя, но и создает прецедент для дальнейшего развития военной робототехники.