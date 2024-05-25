«Это какой-то позор!»: Z-пропагандисты опешили из-за прорыва ядерного щита РФ 5 25.05.2024, 10:57

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Украинцы смогли успешно поразить уникальный стратегический объект.

Российские Z-блогеры нервничают из-за успешного прилета украинских дронов по стратегической РЛС в Краснодарском крае.

В РФ дроновым ударом поврежден очередной объект системы предупреждения о ракетном нападении.

Официальные СМИ о происшествии молчат, а вот в Z-каналах разразилась полноценная истерика.

Особенно опешил ультраправый Z-патриот Alex Parker Returns, который имеет возможность безнаказанно критиковать путинский режим, так как скрывается на Западе, передает Диалог.UA.

Удар, который так сильно возмутил Z-каналы, произошел в минувший четверг, 23 мая.

Несколько украинских дронов беспрепятственно прилетели по 818-му отдельному радиотехническому центру ВС РФ в поселке Глубокий, что в Краснодарском крае.

Это стратегический объект России, который является частью системы предупреждения о ракетном ударе.

В Сети уже появились кадры с места удара. Судя по ним, радиолокационная система получила очень серьезные повреждения.

Ни Кремль, ни Минобороны России до сих пор не отреагировали на это происшествие. Z-блогер обратил внимание на то, что в этот раз украинцы смогли успешно поразить уникальный стратегический объект, который является частью ядерной триады сдерживания. У России таких систем всего около 10 единиц. И ВСУ начали успешно и планомерно выводить их из строя.

«Ответки, как обычно, не будет. Да и после потери двух А-50 (самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВС РФ - ред.) это уже не удивляет. Тем более, были и удары по стратегическим бомбардировщикам. А в ответ лишь очередное приглашение подписать «Стамбул» (соглашение о перемирии с Украиной - ред.). Это какой-то позор!» - возмутился Alex Parker Returns.

#Глубокий, Краснодарский край, 23/05/24:

- их два ударило, один в это здание, а другой - в другое здание (с)https://t.co/rxZHOF2WyV pic.twitter.com/1kMjD5Qmms — Necro Mancer (@666_mancer) May 25, 2024

Особенно его возмутило то, что на фоне прилета по стратегической РЛС в Кремле снова заговорили о желании перемирия с Украиной.

В ответ на это Кремль получил заявление генсека НАТО о том, что Украина должна иметь возможность использовать западное оружие для ударов по территории РФ.

«Видимо, никакого «Стамбула» не будет, а накал будет лишь возрастать. После предыдущего бенефиса Пыпы США решили выделить $61 млрд помощи Украине, но дедушка до сих пор не усвоил, что на каждый прогиб давление Запада будет лишь возрастать», - отметил Z-блогер.