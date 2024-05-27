Белорусский гандболист Королек признан лучшим игроком чемпионата Польши в своем амплуа 27.05.2024, 22:40

Артем Королек

Топовый линейный мирового гандбола защищает цвета «Кельце».

Лидер гандбольной сборной Беларуси и клуба «Кельце» продолжает коллекционировать индивидуальные титулы в одном из сильнейших чемпионатов Европы – польской Экстраклясе. По итогам сезона-2023/24 Артем Королек получил звание лучшего линейного. Причем четвертый раз кряду.

Признание индивидуальных заслуг Королька омрачает отсутствие актуальных командных титулов. Впервые после переезда в Польшу (2018) уроженец Гродно не выиграл с «Кельце» ни одного титула за соревновательный год. Именитый польский клуб в нынешнем сезоне пролетел мимо «финала четырех» Лиги чемпионов и к тому же проиграл в решающих сражениях за внутренние трофеи – золото чемпионата Польши и Кубок страны.

При этом в команде Артем продолжает пользоваться безоговорочным авторитетом. Свидетельство тому – новый контракт, который 28-летний белорусский линейный заключил с «Кельце» до 2028 года. И это на фоне информации о предметном интересе к Корольку со стороны старосветского гранда – немецкого клуба «Киль».