Офицер СБУ: Путин ищет способ начать переговоры 5 29.05.2024, 12:03

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Глава Кремля проговорился.

Владимир Путин 28 мая выдал очередную сказку, в которой ВСУ «провоцировали и обманывали нас на Донбассе», и пригрозил Украине создать зону безопасности из-за того, что украинские военные «лезут на Белгород и другие территории», хотя их предупреждали этого не делать. Интересно, что при этом кремлевский диктатор избегал упоминаний, почему ВСУ обстреливают российские объекты.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал «24 Каналу», что Владимиру Путину не хочется показывать причинно-следственную связь этих событий. Гораздо интереснее – показать определенные результаты.

Попытка расколоть власть в Украине

Иван Ступак отметил, что у россиян такой большой руководитель и геостратег, однако его постоянно все «надувают».

«А Путин еще не устал надуваться? «Надули нас, обманули». Все его обманывают. Это вопрос в первую очередь к российским гражданам. А основная цель этой речи – показать, что они единственные выполняли обещания, а все остальные их обманывали – и Киев, и Брюссель, и Вашингтон», – сказал экс-сотрудник СБУ.

По его мнению, это безоговорочная попытка расколоть даже не украинское общество, а украинскую власть. Ведь Путин именно на этой площадке заявил, что не видит перспектив разговора с президентом Владимиром Зеленским, поскольку он уже «нелегитимный».

Однако есть председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, с которым можно вести переговоры.

«Я это расцениваю не как попытку начать мирные переговоры, хотя такая ситуация в России проговаривается, а попытку расколоть власть, чтобы президент Зеленский начал с недоверием относиться к председателю Верховной Рады Украины, подозревать его в президентских амбициях, в амбициях захватить власть в стране. То есть все так, как любят это россияне», – подытожил Иван Ступак.