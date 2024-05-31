Украина провели первый с начала февраля обмен пленными с РФ 31.05.2024, 14:28

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Зеленский раскрыл подробности.

Украина и Россия 31 мая провели обмен военнопленными. Домой из вражеского плена вернулись 75 воинов Сил обороны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Среди освобожденных – воины ВСУ, НГУ, Госпогранслужбы, а также четверо гражданских, освобождены, в частности, защитники Мариуполя и острова Змеиный и воины, охранявшие Чернобыльскую АЭС.

«Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого и каждую из российского плена. И сегодня имеем важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских – все они уже на родной земле», – отметил глава украинского государства.

В Координационном штабе по вопросам обращения с пленными уточнили: среди освобожденных защитников – пять женщин. Шесть освобожденных – офицеры, 65 – представители рядового и сержантского состава.

По меньшей мере, треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

«На этот раз освобождены из плена 37 представителей Вооруженных Сил Украины, в том числе 13 бойцов Военно-морских Сил и два представителя Воздушных Сил. Также освобожден из плена 21 нацгвардеец. Домой возвращаются семеро защитников-пограничников, шесть терроборонцев и четыре гражданских украинки», – отметили в Координационном штабе.

В частности, вернуть на родную землю удалось 19 Защитников острова Змеиный, 14 охранявших ЧАЭС военнослужащих, а также десять защитников Мариуполя. Среди освобожденных воины, попавшие в плен на Харьковском, Киевском, Херсонском, Донецком, Луганском, Запорожском и Сумском направлениях.

Как уточнил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в рамках обмена удалось освободить 29 сотрудников МВД Украины: 21 нацгвардейца, 7 пограничников и полицейская.

По словам Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца, часть пленных находилась в неволе практически с самого начала полномасштабного вторжения.

«Защитников и Защитниц, которые уже сегодня за долгое время услышали голоса своих родных, переполняли эмоции. Не менее эмоционально на звонки реагировали и семьи, ведь некоторые из них не слышали голоса родных с начала российского вторжения на нашу землю. Дальше у возвращенных воинов – тепла ужин, получение чистой одежды, медицинское освидетельствование, восстановление документов, банковских карт и реабилитация», – подчеркнул Лубинец.

Учитывая освобожденных в ходе обмена 31 мая пленных Украина за время полномасштабной войны с Россией вернула уже 3210 находившихся во вражеском плену украинцев, добавил омбудсмен.

Президент Украины добавил: государство делает все возможное, чтобы домой вернулся каждый украинец, ныне находящийся в неволе.

«Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждую. Спасибо команде, которая работает над обменами!» – отметил Зеленский.

Пленных из российского плена Украине удалось вернуть после продолжительного перерыва. Предыдущий обмен пленными состоялся 8 февраля 2024 года: тогда домой вернулись 100 украинских воинов из разных родов войск.