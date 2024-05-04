Британская писательница Белтон: Путин – самый богатый человек в мире? Пожалуй, да 3 4.05.2024, 18:15

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Хозяин Кремля сидит на «черной» кассе.

За время президентства в России Путин захватил контроль над сотнями миллиардов долларов, заявила британская журналистка и писательница, автор книги «Люди Путина. О том, как КГБ вернулся в Россию, а затем двинулся на Запад» Кэтрин Белтон. Об этом она сказала в интервью «Гордону».

Она отметила, что Путин «поставил друзей-комитетчиков во главе всех стратегических потоков денег» и, поскольку российская экономика была достаточно интегрирована с Западом, воспользовался возможностью с помощью офшорных схем «ослабить и подкупить Запад».

- Конечно, он хотел набить собственный карман. Он должен жить как царь, как мы видели в его дворце в Геленджике. Но мы видели во время его президентства, как он захватил контроль над сотнями миллиардов долларов. Невозможно тратить все эти миллиарды долларов на яхты или дворцы. Это имело стратегические причины. Он хотел сначала иметь достаточно власти внутри страны, чтобы купить любого человека, чтобы купить любые местные выборы, поскольку он сидит на «черной» кассе и может все контролировать, – подчеркнула Белтон.

- Путин – самый богатый человек в мире?

- Пожалуй, да. Но мы должны учитывать, что никто не знает, каково его состояние. Мы знаем его как председателя совета директоров большой России. Это большая кооперация, все это ему принадлежит.

Она напомнила, что один из крупнейших мировых нефтетрейдеров Gunvor, в создании которого участвовал российский миллиардер Геннадий Тимченко, быстро вырос при Путине, поскольку Тимченко был близким другом Путина.

- Как говорил один из источников, мы не знаем, какая часть этих денег у Путина, а какая – у Тимченко. Может, Путин считает, что все это его, а Тимченко может считать по-другому. Но мы не будем знать до последнего момента: когда Тимченко придется все отдать, если его «попросят», – добавила журналистка.