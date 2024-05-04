закрыть
4 мая 2024, суббота, 19:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Такого не было 20 лет»: РФ вторые сутки накрывают сильные майские снегопады

5
  • 4.05.2024, 18:38
  • 3,514
«Такого не было 20 лет»: РФ вторые сутки накрывают сильные майские снегопады

Сотни домов оказались без электричества.

Сильные снегопады вторые сутки идут в различных районах Урала. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Свердловской области, которую снегопад и ледяные дожди накрыли в ночь на субботу, 4 мая. Больше всего снега выпало в городе Ревда. Там высота снежного покрова составила 32 сантиметра, отмечает «Немецкая волна».

В сотнях домов в нескольких городах нет электричества.

«Подобные серьезные последствия непогоды, которая на отдельных территориях еще не стабилизировалась, не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет», - заявил представитель пресс-службы компании «Россети Урал». Основные повреждения связаны с налипанием мокрого снега на провода, обледенением элементов ЛЭП и падением деревьев из-за резких порывов ветра, а также из-за ледяного дождя.

Движение грузовиков между Пермью и Екатеринбургом ограничено

На дорогах области возникли километровые заторы, участки трасс перекрыты для транспорта из-за снежных заносов на проезжей части. На трассе Пермь-Екатеринбург (Пермский тракт) образовалась многокилометровая пробка, водители стоят в ней по несколько часов. Власти были вынуждены ввести здесь ограничение движения для грузового транспорта.

Из-за непогоды и обледенения проводов в субботу на несколько часов были задержаны шесть поездов дальнего следования. В Екатеринбурге отменена репетиция парада Победы, которая должна была пройти 4 мая, сообщает издание E1.ru. По данным синоптиков, снегопад должен стихнуть к ночи 5 мая.

Снегопады в других российских регионах

Снегом занесло также Тюмень, Татарстан, Чувашию и Удмуртию.

Информационный центр правительства Тюменской области сообщил, что за последние 12 часов в Тюмени выпало более половины месячной нормы осадков в виде мокрого снега. Под тяжестью снега падают деревья и ветки. В городе действуют сотни единиц дорожной техники. Сформировано 15 бригад, которые занимаются сбором сломанных деревьев.

Глава Тюмени Руслан Кухарук написал в своем Telegram-канале, что, по предварительным данным, в некоторых районах зафиксировано более 30 отключений электричества. Он указал, что в городе переносятся все запланированные массовые мероприятия, добавив, что, по прогнозу, в ближайшие дни снегопад продолжится.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс