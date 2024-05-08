Зеленский в День победы над нацизмом: Сегодня идеи Гитлера звучат на русском языке 5 8.05.2024, 17:55

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Президент Украины записал свое обращение в подвале, где россияне держали пленных.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне (эта памятная дата в стране перенесена с 9 на 8 мая). Президент записал свое обращение в селе Ягодное в Черниговской области — в подвале школы, где в марте 2022 года российские военные удерживали в плену сотни местных жителей.

Приводит текст выступления украинского президета:

— Они врываются в твой дом. Приходят убивать, сжигать, казнить. Они не жалеют никого — пожилых людей, женщин, детей… Они — звери…»

Это воспоминания тех, кто пережил оккупацию нацистов.

И это воспоминания тех, кто пережил русскую оккупацию. Одинаковые ужасы, преступления одинаковых извергов.

80 лет назад миллионы украинцев боролись, чтобы нацизм проиграл навсегда. Но сегодня украинцы снова противодействуют злу, которое возродилось, пришло снова, хочет уничтожить нас снова. Армия изверга, который убивает, пытает, стирает с лица земли мирные города и села. Зло, имя которому — российский фашизм. Сокращенно — РФ.

Свидетель этого — этот подвал в селе Ягодное на Черниговщине. Рашисты загнали и держали здесь почти месяц жителей села. Всех. 350 человек. Всех детей этого села. 80 девочек и мальчиков, самому молодому из которых — полтора месяца. Каждый мир может понять, что такое путинская Россия, представив себя здесь, в этом подвале, среди этих людей. Без света, пищи, воды, лекарств, воздуха, в помещении, где было меньше метра на одного человека. Спали сидя. Выходили на улицу лишь раз. Ели по 200 граммов юшки в день. Мужчин на морозе раздевали догола, чтобы найти украинские татуировки. Десять заложников здесь скончались. Их запретили хоронить. Еще 17 человек рашисты убили. В любом уголке мира это называют одним словом: ад. Когда сжигают целые села, совершают массовые казни, ставят к стенке с завязанными глазами и убивают. В любом уголке мира это называют одним словом: нацизм. Если это не нацизм, что тогда?

И все на Земле знают историю и помнят, как бороться с нацизмом. Когда человечество объединяется, противодействует Гитлеру, а не покупает у него нефть и не приходит к нему на инаугурацию.

Ягодное, что пережило ад РФ — лишь один пример. Одно село, но оно отражает всю суть путинского видения мира. Истинные цели. Загонять под землю всех, кто желает жить свободно. Загнать в подвал целое село, а дальше — еще одно, другое, а дальше — всю Украину, а в конце концов загнать в подвал целый мир. Для РФ это просто этапы безумного плана: заточить свободу в гетто. Концлагерь под названием «русский мир». Экспортировать по всему миру главное русское достояние — колючую проволоку. По тому же сценарию 80-летней давности авторства Гитлера, шаг за шагом проглатывая земли других и тестируя реакцию мира. И когда реакция беспозвоночная, нацисты идут дальше. Их не останавливают призывы, резолюции, полусанкции. И единственный вопрос, который Путина волнует сегодня: кто следующий?

Список государств, которые не могут чувствовать себя в безопасности, Россия официально утвердила под названием «Список недружественных государств». Красноречиво, что он почти полностью совпадает со списком государств антигитлеровской коалиции. Победившие нацизм — враги для современной России. Страны Европейского Союза, Великобритания, США, Канада и в общей сложности около полусотни государств. Свободные, демократичные и независимые, что в современной кремлевской идеологии значит опасные. А значит — мишени.

Мир не видел угрозы, мир проспал возрождение нацизма — в 5 утра 24 февраля 2022 года. И сегодня все, кто помнит Вторую мировую и дожил до наших дней, чувствуют дежавю. Битва за Киев, бомбардировки Харькова, Одессы, Днепра, массовые могилы, блокада портов, угон и вывоз зерна, пытки, казни, депортация детей, фильтрационные лагеря, колонии для пленных. Страницы из учебников о Второй мировой Россия вернула в заголовки мировых СМИ. Страшное прошлое Россия вернула в ленту ежедневных новостей. Доказывая с каждым новым преступлением — нацизм возродился. Только с новой маркировкой: «Сделано в России».

Недавно наше общество тронуло фото мужчины у могилы внука, погибшего на войне. Отец этого человека погиб от рук нацистов. Жизнь его внука унесли русские оккупанты. Это всего один из миллионов примеров, которые ставят между нацизмом и современной Россией знак равенства.

Сегодня идеи Гитлера звучат на русском языке. Преступления нацистов совершаются под российским флагом. Отличие формальное. Новый вермахт, ворвавшийся в Украину, носит на рукавах двуглавого орла. Новые «Фау» — это «калибры» и «кинжалы», новые Люфтваффе — МиГи и «сушки», новая свастика — «зетка», новый «Гитлерюгенд» — «Юнармия». Таких параллелей — десятки, таких подражаний — сотни.

И если современный Кремль походит на Третий рейх во всем, то и конец его должен быть идентичен.

В новом Нюрнберге. В городе Гааге.

Как и в 1945-м, это способен сделать только объединенный свободный мир. Объединенный в антипутинскую коалицию. Не словами, а действиями способный остановить нацистов Москвы, не дать новому злу распространиться на весь Европейский континент, а затем и на весь мир. Способный помочь Украине победить российский нацизм, помочь себе, помочь миру, чтобы доказать преданность словам «Никогда снова!».

Чтобы «Никогда снова!» снова было актуальным.

Дорогие украинцы!

Жителей села Ягодное держали здесь 27 дней. 30 марта 2022 года село было освобождено от рашистских оккупантов. 19 апреля — разминировано нашими силами. Это символ того, что история повторяется, и каждый, кто пришел уничтожать нас, в конце концов будет убегать с украинской земли. Часть наших территорий пока остается оккупированной, часть наших людей — в плену. Это значит, что наша битва продолжается. И сегодня, в День памяти и победы над нацизмом, вспоминая миллионы украинцев, вместе с другими народами боровшимися и победившими, мы верим и приближаем новый день новой победы.

Когда изгнание нацистов из Украины, о котором мы читали в учебниках истории, произойдет в реальной жизни. И событие середины ХХ века произойдет снова и войдет в историю ХХІ века. Историю общей победы над русским злом.

С Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне!

Слава Украине!