ISW: Российские военные склады опустошены 5 9.05.2024, 8:13

7,916

Но Путин не будет переводить экономику на военные рельсы.

Несмотря на то, что спутниковые данные свидетельствуют об истощении запасов бронетехники на складах РФ, президент России Владимир Путин не будет переводить экономики государства-агрессора на военные рельсы. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 7 мая 2024 года.

«Россия сейчас поддерживает свои военные усилия в основном за счет изъятия со складов, а не за счет масштабного производства новых транспортных средств и определенных видов вооружений», — говорится в отчете.

Аналитики института вспомнили о публикации издания Newsweek, в котором говорилось о том, что на спутниковых снимках видно, что количество российских складов техники значительно уменьшилось по сравнению с довоенным уровнем почти на 32%: с 15 152 в 2021 году до 10 389 по состоянию на май 2024 года.

В частности, Россия вывезла со своих складов боевые бронированные машины — осталось 922 одиночки из 2 527 довоенных. Кроме того, на складах стало меньше:

боевых машин пехоты на гусеничном ходу БМД (осталось 244 из 637 довоенных);

бронетранспортеров (БТР) БТР-50 (осталось 52 из 125 довоенных);

новых моделей БТР-60, 70 и 80 (осталось 2605 из довоенных запасов в 3 313 единиц).

«Около половины артиллерийских систем, оставшихся на этой базе, скорее всего, непригодны для использования из-за неправильного хранения и того, что многие из них — это артиллерийские системы времен Второй мировой войны, которые несовместимы с современными боеприпасами», — говорится в отчете.

В ISW объяснили, что Россия полагается на огромные запасы техники и другого оборудования советских времен, чтобы поддерживать операции и потери в Украине на уровне, гораздо более высоком, чем может обеспечить нынешний российский оборонный фонд.

«Россия, вероятно, будет пытаться адекватно обеспечивать свои подразделения материальными средствами в долгосрочной перспективе без перевода российской экономики на военные рельсы — шага, которого до сих пор пытался избежать президент России Владимир Путин», — отметили аналитики американского института.