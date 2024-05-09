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На дальнем востоке РФ пылает порт

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  • 9.05.2024, 8:20
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На дальнем востоке РФ пылает порт

Площадь возгорания – тысячи квадратных метров.

В городе Петропавловск-Камчатский на Дальнем Востоке России вечером 8 марта произошел масштабный пожар на территории морского вокзала напротив горадминистрации. Огонь охватил 5 тысяч квадратных метров, сообщает obozrevatel.com.

Масштаб чрезвычайного происшествия признали в МЧС РФ. Ведомство задействовало к ликвидации возгорания 55 специалистов и 15 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

По одной из версий местных Telegram-каналов, загореться мог ангар-склад на территории порта. Огонь и дым было заметно во всей центральной части города.

«По второму, повышенному, рангу вызова выехали подразделения первой, второй и специализированной пожарно-спасательных частей, оперативная группа, сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, а также личный состав двух воинских частей», – рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Поздно вечером 8 мая российские чрезвычайники отчитались, что потушили пламя в «одноэтажном бетонном здании с двускатной крышей». Порт, как заявляется, возобновил работу в штатном режиме.

В Росморречфлоте, в ведении которого находится порт, сообщили, что их инфраструктура из-за пожара не пострадала.

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