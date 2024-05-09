СМИ: Провал Шойгу заставил Путина покраснеть 9.05.2024, 8:26

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Министр обороны РФ попал в немилость.

У главы Минобороны РФ Сергея Шойгу начались большие проблемы. У главы Кремля Владимира Путина к нему серьезные претензии из-за Африки.

Об этом сообщил российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который связан с российскими спецслужбами.

«Одним из самых чувствительных для государства провалов Сергея Шойгу на посту министра обороны является проект «Африканский корпус», - сообщил ресурс.

По его данным, Шойгу была поставлена задача усилить военное присутствие России в Африке за счет российских ЧВК. Он с этим не справился.

«С нетерпением ожидаемый многими местными лидерами Корпус фактически существовал лишь на бумаге, а колоссальные бюджеты, выделенные для его реализации, ушли в карман руководителя «Новатэк» Геннадия Тимченко и аффилированным с ним функционерам Министерства обороны», - рассказал российский Telegram-канал.

Он уточнил, что ряд диктаторов Африки был очень рад заполучить в свое распоряжение российских боевиков. Однако при попытке оформить это на бумаге увязали в бюрократических издержках.

«За «Африканский корпус» пришлось «краснеть» непосредственно высшей власти, потому что контингент был обещан, а в итоге его нет. В результате действий Тимченко и различных менеджеров в МО РФ, которые из-за минутной прибыли довели до того, что страна чуть не потеряла для себя ключевой регион, при этом значительно ослабив свои позиции, наработанные ранее», - сообщил российский ресурс.