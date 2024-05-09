Белорус бросил военный факультет, но нашел лазейку, чтобы не платить 9.05.2024, 8:29

2,510

С него хотели взыскать крупную сумму.

Уроженец Чечерского района несколько лет назад поступил на военно-транспортный факультет Беларусского государственного университета транспорта в Гомеле.

Вскоре желание учиться там у юноши пропало, и он отчислился. Университет попытался взыскать с него средства, затраченные на обучение и содержание, но, вопреки обычной практике, ничего не вышло. Почему — стало известно на основании опубликованного судебного решения.

При поступлении молодой человек, как это всегда происходит в военных учебных заведениях, подписал контракт с Минобороны, согласно которому он обязуется отучиться и отслужить после этого как минимум пять лет, а взамен ведомство платит за его обучение и довольствие (проживание, питание, форму и так далее). В случае разрыва контракта все потраченные деньги нужно вернуть (это гигантские суммы — в силовых вузах за весь срок обучения может набежать 80−90 тысяч рублей).

Прошло немного времени, и парню на «военке» разонравилось. Он решил бросить учебу — судя по всему, это произошло еще на первом курсе или сразу после него. Он был отчислен «в связи с нежеланием продолжать службу».

С юношей провели беседу о том, что он обязан возместить расходы на его обучение. Ему насчитали 15 857 рублей и 62 копейки.

Парень пообещал обязательно все выплатить, но не сделал этого. Спустя какое-то время ему прислали письменную претензию с требованием погасить долг. Но парень ничего не ответил и так ничего и не заплатил.

Время шло, и в 2023 году войсковая часть, к которой относится военный факультет, подала иск в суд и потребовала взыскать с молодого человека всю сумму долга.

Парень явился на суд: он не согласился с требованиями и заявил, что для взыскания с него долга прошел срок исковой давности, а потому иск против него должен быть отклонен.

Исковая давность — это срок, в течение которого тот, чьи права нарушены, может подать иск для защиты этих прав. Согласно статье 197 Гражданского кодекса, общий срок исковой давности — три года (есть исключения, когда срок больше или меньше). Течение срока в большинстве случаев начинается с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Суд принимает иски к рассмотрению независимо от того, как давно произошло нарушение. Но если срок исковой давности истек и одна из сторон спора заявит об этом в суде до вынесения решения и потребует применения этой нормы, то суд будет вынужден отказать в удовлетворении иска. Без заявления одной из сторон суд не может применить исковую давность.

Выходит, что с момента отчисления молодого человека и до подачи иска в суд прошло более трех лет.

После того как парень заявил об этом, у суда не было другого выхода, кроме как отклонить иск и отказать Министерству обороны в возврате долга.