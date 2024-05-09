Российские военные уронили беспилотник на детский сад под Белгородом и бомбу на село в Краснодарском крае 9.05.2024, 8:38

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Стали известны подробности.

Российский ударный беспилотник «Ланцет» упал на территорию детского сада № 1 в поселке Октябрьский Белгородской области. Инцидент произошел утром 7 мая, пишет Astra. Дрон не взорвался. Его изъяли силовики, предварительно эвакуировав 47 детей и 30 сотрудников учреждения. Пострадавших и разрушений нет.

Каким образом дрон-камикадзе, способный летать со скоростью 80–110 км/ч на расстояние до 70 км и нести до 3 кг взрывчатки, оказался на территории детского сада, не уточняется. В последнее время российские войска стали чаще использовать «Ланцеты» для ударов по Украине.

По словам разработчика, за прошедшие три месяца эти дроны применили больше 500 раз, основными целями были бронетехника и станции связи. До этого за два года войны «Ланцеты» запускали по Украине около 1000 раз.

Также 7 мая российский самолет сбросил бомбу на село Воронцовка в Краснодарском крае. Она упала и взорвалась. Никто не пострадал. По данным местных СМИ, это первый случай «внештатного схода» авиабомбы на Кубани. Однако ранее в регионе находили крылатые ракеты «Калибр», вероятно, не долетевшие до Украины во время атак.

Чаще всего самолеты Минобороны роняют фугасные авиабомбы (ФАБ) на Белгородскую область. В начале мая произошло сразу два таких инцидента. 4-го числа бомба ФАБ-500 упала на Белгород. Пострадали 7 человек, в том числе ребенок, были повреждены более 30 домов и 10 автомобилей. О взрыве сообщал и губернатор области Вячеслав Гладков, умолчав о причине. 3 мая ФАБ-250 обнаружили в районе села Крутой Лог. Обошлось без разрушений и пострадавших. Боеприпас передали военным для уничтожения.

Всего с начала весны российские военные самолеты уронили на российские регионы по меньшей мере 25 авиабомб. А с января насчитывается 33 таких случая. Помимо этого, несколько бомб упали на оккупированные территории. Последний такой инцидент произошел 10 апреля: самая тяжелая из имеющихся в арсенале у ВВС России планирующих бомб, ФАБ-1500 весом 1,5 тонны, рухнула на магазин в Енакиево Донецкой области.