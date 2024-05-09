Американский блогер бесплатно раздаст 26 электромобилей Tesla 9.05.2024, 13:56

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И назвал страны, в которых можно принять участие в розыгрыше.

xБлогер из США Джимми Дональдсон, больше известный как MrBeast, решил разыграть 26 электромобилей Tesla. Таким образом американец отпразднует свое 26-летие, заметил «Фокус».

MrBeast отметил, что разыграет 25 белых седанов Tesla Model 3 и один пикап Tesla Cybertruck. Принять участие в розыгрыше смогут только подписчики его страницы, которым исполнилось 18 и которые проживают в США, Австралии, Великобритании, Индии, Канаде, Мексике, Германии, Южной Корее, Франции, Чили и Японии.

Чтобы претендовать на электромобиль Tesla, необходимо лайкнуть сообщение в Instagram и написать комментарий, обозначив в нем двух друзей. Розыгрыш продлится до 10 мая, а победителей блогер назовет 14 мая.