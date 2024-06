«Атмосфера сказочная и очень загадочная» 12.06.2024, 8:42

2,018

Белорусы сняли необычный клип в особняке под Варшавой.

Белорусская художница и музыкант Анастасия Рыдлевская выпустила в Польше клип на песню Dance on my own. Съемки проходили в особняке под Варшавой. Чтобы воплотить идею, команде потребовалось почти полгода. MOST поговорил с одной из создательниц клипа о том, как белорусы в эмиграции создают музыкальную индустрию.

Анастасия Рыдлевская родилась в Беларуси, но в возрасте двух лет вместе с родителями переехала в Америку. Прожив там пять лет, семья вернулась в Беларусь. На родине девушка окончила школу и поступила на филфак БГУ, а параллельно занималась творчеством: рисовала, шила и писала песни. Вынужденно покинув Беларусь, Анастасия оказалась в Гданьске. В Польше у нее прошло уже несколько выставок, а в начале июня Анастасия выступила на музыкальном фестивале Belarus Outside Sound System.

Песню Dance on my own Анастасия написала за два дня, в ней перемежаются фрагменты на английском языке (он для исполнительницы первый) и белорусском. Съемки клипа заняли 12 часов. Но работа над проектом — от разработки идеи до ее презентации — шла почти полгода.

Проект реализован совместно с командой «КЛІК» — медиапроекта о белорусской музыке. Одновременно «КЛІК» запустил Youtube-канал, на котором и вышел клип.

Аутентичный особняк под Варшавой покорил сердца команды

Планировалось, что снимать клип будут в снежную погоду. Но из-за затянувшихся поисков локации к съемкам приступили уже в апреле — аутентичный особняк под Варшавой покорил сердца команды.

— Мы предполагали, что для съемок подойдет деревянная избушка в лесу, но когда режиссер и продюсер увидели особняк, другие варианты отпали сразу. Мебель XIX века, три этажа, сад — атмосфера сказочная и очень загадочная, — рассказывает одна из создательниц клипа.

Во время съемок в особняке жил его хозяин, поэтому у команды были ограничения по количеству человек и времени на съемки.

— Максимум 20 человек на площадке — это совсем немного для такого объема работы, — объясняет белоруска.

Режиссер работает в Sony Music, члены команды сотрудничали с The Weeknd

Всего в творческую команду вошло 50 человек. При этом авторы идеи хотели объединить белорусских специалистов, дав им возможность реализоваться в профессиональном плане и создать «крутой продукт именно для белорусской индустрии».

— После переезда многие беларусы устроились в иностранные продакшены. Например, режиссер клипа работает в Sony Music, а над постпродакшеном работали в том числе ребята, которые сотрудничали с [канадским певцом, автором песен и актером] The Weeknd. Мы точно знаем, что среди белорусов очень много крутых профессионалов в разных сферах — они делают топовые проекты. Но люди, к сожалению, не всегда о них знают.

Помимо беларусских специалистов в проекте принимали участие представители Украины, Польши и Гонконга.

— Желание делать что-то крутое объединяет нас где бы мы ни были. А европейская индустрия дает возможность расти и развиваться еще быстрее и создавать конкурентоспособные продукты, — резюмирует участница проекта.