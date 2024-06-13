Ушел из жизни легендарный баскетболист с эмблемы НБА 13.06.2024, 2:00

Джерри Уэст

Член Зала славы баскетбола, чемпион НБА Джерри Уэст умер в возрасте 86 лет.

Олимпийский чемпион 1960 года в составе сборной США и чемпион НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэст, чей силуэт, как считается, лег в основу логотипа лиги, умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба «Лос-Анджелес Клипперс» в соцсети X.

Уэст стал третьим игроком в истории НБА, набравшим 25 тыс. очков. Он каждый год участвовал в Матче всех звезд и девять раз выводил «Лос-Анджелес Лейкерс» в финал НБА, но выиграл титул только раз — в 1972 году.

В 1969 году его признали самым ценным игроком финала, несмотря на проигрыш команды.

Уэста три раза включали в Зал баскетбольной славы — как игрока НБА, члена олимпийской сборной и за вклад в развитие вида спорта.

После окончания игровой карьеры Уэст был тренером «Лейкерс», в 1982–2000 годах работал генменеджером клуба, шесть раз победив с ним в НБА. При нем в команду пришли Мэджик Джонсон, Джеймс Уорти, Кобе Брайант и Шакил О'Нил.

После этого он работал в «Мемфис Гриззлис», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Клипперс».

Именно фотография Джерри Уэста стала основой для создания эмблемы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которую начали использовать с сезона-1971/72.