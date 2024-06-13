Кто следующий? Эль Мюрид

13.06.2024, 11:33

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Анатолий Несмиян (Эль Мюрид)

Армения дала понять, что выходит из ОДКБ.

После того, как Армения ясно дала понять, что выходит из ОДКБ, возникает вполне резонный вопрос - кто следующий.

Вопрос непраздный, так как один выход - это флуктуация, но два ушедших члена ОДКБ поставят вопрос о ее роспуске.

Пока слабым звеном видится Таджикистан, так как у него есть две ключевые претензии к блоку: блок никак не способен решить проблему Ферганской долины, где сталкиваются интересы трех участников блока, но это уже претензия хроническая, её можно как-то пережить.

Со второй сложнее. Россия начинает активно заигрывать с Талибаном и вот-вот вычеркнет его из списка террористических организаций. А Талибан - это проблема для таджикских властей, тем более, что Душанбе не может найти хоть какие-то точки соприкосновения с таджиками Афганистана, которые теперь союзны с талибами. Ранее, когда они враждовали, Таджикистан мог быть спокоен и даже оказывал посильную, хотя и не слишком серьезную, помощь. Теперь всё иначе, и таджики Афганистана рассматривают режим Душанбе как враждебный.

В итоге вместо гарантий со стороны России и ОДКБ Душанбе может столкнуться ровно с тем же, что и Армения: ОДКБ попросту умоет руки и оставит Таджикистан один на один с проблемой. Ну, и теракт в «Крокусе», после которого на таджиков в России обрушились репрессии и массовые депортации. Горючий материал таджикским властям сейчас совсем некстати.

Довеском идет общий фон этой организации: Россия по-барски не потрудилась даже объяснить партнерам причины СВО на Украине, а заявила о ней явочным порядком. Что вынуждает партнеров задаться вопросом - а партнеры ли мы? И кто будет следующий в плане освобождения от нацизма? И как скоро? А тут еще и безголовые российские официальные лица добавляют огня, предлагая освободить русских Казахстана до самой Алма-Аты, стенающих под пятой кровавого режима.

Эль Мюрид, Telegram