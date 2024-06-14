закрыть
14 июня 2024, пятница, 15:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин озвучил безумные условия для прекращения войны

28
  • 14.06.2024, 14:05
  • 11,454
Путин озвучил безумные условия для прекращения войны

Среди них — полный вывод украинских войск из четырех областей.

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия прекратит огонь и пойдет на переговоры, если Украина полностью откажется от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

На встрече с представителями Министерства иностранных дел России он заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска со всей территории этих областей, а также отказаться от членства в Североатлантическом Альянсе.

«Как только Киев заявит, что готов и начнет реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений. Наша принципиальная позиция - нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация», - сказал Путин.

Он заверил, что речь идет не о заморозке войны, а о ее окончательном завершении. При этом кремлевский диктатор требует зафиксировать в международных договорах статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей «как регионов РФ».

«Базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами, естественно, предполагается и отмена санкций против России. Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой», - добавил Путин.

Как известно, украинские власти неоднократно заявляли, что Украина пойдет на переговоры с Москвой только после полного вывода оккупационных войск с ее территории.

Написать комментарий 28

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко