Задержан первый зампред Брестского облисполкома 12 14.06.2024, 16:16

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Валентин Зайчук

За взятки на тысячи долларов.

По подозрению в коррупции задержали первого заместителя председателя Брестского облисполкома Валентина Зайчука. Информация об этом в независимых СМИ появилась еще в феврале. 14 июня на совещании с Советом Министров ее подтвердил Лукашенко, отмечает «Зеркало.

Следствие по чиновнику идет уже полгода. По словам Лукашенко, Зайчуку инкриминируется «получение вознаграждения в качестве взяток на тысячи долларов за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию».

Напомним, независимые СМИ о задержании Зайчука сообщили еще 21 февраля. Кресло первого заместителя председателя Брестского облисполкома Валентин Зайчук занял 18 июня 2021 года. Это его назначение (как и предыдущие) согласовал Александр Лукашенко.

Зайчук курировал вопросы агропромышленного комплекса и переработки сельскохозяйственной продукции.