закрыть
14 июня 2024, пятница, 17:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Задержан первый зампред Брестского облисполкома

12
  • 14.06.2024, 16:16
  • 4,656
Задержан первый зампред Брестского облисполкома
Валентин Зайчук

За взятки на тысячи долларов.

По подозрению в коррупции задержали первого заместителя председателя Брестского облисполкома Валентина Зайчука. Информация об этом в независимых СМИ появилась еще в феврале. 14 июня на совещании с Советом Министров ее подтвердил Лукашенко, отмечает «Зеркало.

Следствие по чиновнику идет уже полгода. По словам Лукашенко, Зайчуку инкриминируется «получение вознаграждения в качестве взяток на тысячи долларов за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию».

Напомним, независимые СМИ о задержании Зайчука сообщили еще 21 февраля. Кресло первого заместителя председателя Брестского облисполкома Валентин Зайчук занял 18 июня 2021 года. Это его назначение (как и предыдущие) согласовал Александр Лукашенко.

Зайчук курировал вопросы агропромышленного комплекса и переработки сельскохозяйственной продукции.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко