закрыть
17 июня 2024, понедельник, 12:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Десятки тысяч белорусов могут попасть в новую пенсионную «ловушку»

  • 17.06.2024, 12:43
Десятки тысяч белорусов могут попасть в новую пенсионную «ловушку»

Ее спровоцировали лукашисты своим решением.

С 1 июля белорусов ожидают изменения по пенсиям: некоторых переведут на получение этих выплат на детей только через банки, отмечает «Зеркало».

Возможность делать это через почту, как сейчас, оставят только для некоторых категорий населения. Тем, кто к июлю не откроет специальные счета в банка, временно перестанут выдавать пенсии. В Минтруда рассказали, сколько человек может попасть в «ловушку» — на некоторое время остаться без выплат.

Что изменится с 1 июля?

Со следующего месяца многих белoрусов переведут на получение пенсий и пособий на детей через банки. Это затрагивает жителей Минска, а также городов областного подчинения и райцентров. Выбрать финучреждение, через которое возможно будет получать эти средства, можно самостоятельно. Напомним, сейчас белoрусы по своему выбору могут получать пенсии и пособия на детей через почту или банки.

По-прежнему получать пенсии через почту смогут белoрусы старше 70 лет, инвалиды I и II группы, а также жители сельской местности.

Ранее соцслужбы предупреждали: чтобы с июля получать пенсию или пособия в банке, нужно до 21 июня открыть базовый счет в одном из финучреждений. Тем, кто не откроет такой счет, приостановят выплату денег.

Открыть базовые счета можно в том числе в «Белагропромбанке», «Беларусбанке», «Банке БелВЭБ», «Белгазпромбанке», «Белинвестбанке», «Банке Дабрабыт», «Приорбанке» или «Сбер Банке».

Сколько человек может попасть в «ловушку» — остаться временно без пенсии

Министр труда Наталия Павлюченко сообщила, что в целом по стране новшество по выплате пенсий затрагивает около 90 тысяч.

— На сегодня более 90% из них открыли базовые счета и перешли, значит, на выплату пенсий в банке. И всем рекомендуем до 25 числа (июня. —Прим.) открыть такие базовые счета, — уточнила глава Минтруда. То есть около 90 тысяч человек рискуют временно остаться без пенсий, если не успеют открыть базовые счета.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко