Десятки тысяч белорусов могут попасть в новую пенсионную «ловушку» 17.06.2024, 12:43

Ее спровоцировали лукашисты своим решением.

С 1 июля белорусов ожидают изменения по пенсиям: некоторых переведут на получение этих выплат на детей только через банки, отмечает «Зеркало».

Возможность делать это через почту, как сейчас, оставят только для некоторых категорий населения. Тем, кто к июлю не откроет специальные счета в банка, временно перестанут выдавать пенсии. В Минтруда рассказали, сколько человек может попасть в «ловушку» — на некоторое время остаться без выплат.

Что изменится с 1 июля?

Со следующего месяца многих белoрусов переведут на получение пенсий и пособий на детей через банки. Это затрагивает жителей Минска, а также городов областного подчинения и райцентров. Выбрать финучреждение, через которое возможно будет получать эти средства, можно самостоятельно. Напомним, сейчас белoрусы по своему выбору могут получать пенсии и пособия на детей через почту или банки.

По-прежнему получать пенсии через почту смогут белoрусы старше 70 лет, инвалиды I и II группы, а также жители сельской местности.

Ранее соцслужбы предупреждали: чтобы с июля получать пенсию или пособия в банке, нужно до 21 июня открыть базовый счет в одном из финучреждений. Тем, кто не откроет такой счет, приостановят выплату денег.

Открыть базовые счета можно в том числе в «Белагропромбанке», «Беларусбанке», «Банке БелВЭБ», «Белгазпромбанке», «Белинвестбанке», «Банке Дабрабыт», «Приорбанке» или «Сбер Банке».

Сколько человек может попасть в «ловушку» — остаться временно без пенсии

Министр труда Наталия Павлюченко сообщила, что в целом по стране новшество по выплате пенсий затрагивает около 90 тысяч.

— На сегодня более 90% из них открыли базовые счета и перешли, значит, на выплату пенсий в банке. И всем рекомендуем до 25 числа (июня. —Прим.) открыть такие базовые счета, — уточнила глава Минтруда. То есть около 90 тысяч человек рискуют временно остаться без пенсий, если не успеют открыть базовые счета.