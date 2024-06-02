Россия печатает фальшивые деньги для своего союзника 2.06.2024, 18:07

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Фальшивых банкнот выявили на сумму около 10 миллиардов долларов.

Правительство национального согласия Ливии обвинило Россию в попытке усилить дестабилизацию в стране благодаря наполнению местных рынков фальшивыми банкнотами. Это уже не в первый раз, когда Россия печатает фальшивые деньги для своего союзника в Ливии фельдмаршала Халифа Хафтара, пишет ADF-magazine.

Центральный банк Ливии объявил о начале изъятия банкнот номиналом 50 динаров после того, как обнаружил массовые подделки. По оценкам банка, на ливийском рынке появилось несколько миллиардов фальшивых банкнот на сумму около 10 млрд долларов.

Как указывает правительство национального согласия Ливии, деньги печатали в поддержку генерала Халифа Хафтара, командующего Ливийской национальной армией и противостоящего официальному Триполи. Он имеет военную поддержку российских наемников, по меньшей мере, с 2018 года.

Это уже не в первый раз, когда Ливия заявляет о печати фальшивых денег со стороны России. С 2015 по 2020 год россияне напечатали почти 12 миллиардов фальшивых динаров. Поддельные банкноты использовались для оплаты бойцов Хафтара. Кроме того, ливийский экономический аналитик Мухтар Аль-Джадид указывает, что фальшивые деньги повлекли за собой инфляцию, снизили стоимость динара и подорвали стабильность официальной валюты страны.

После свержения Каддафи в 2011 году и формирования правительства национального согласия, признанного ООН и другими странами, ливийский генерал Халифа Хафтар начал войну против избранных лидеров Ливии. Силы во главе с Халифой Хафтаром поддерживают Россия и несколько стран. Россия посредством Хафтара пытается получить контроль над Ливией, что позволит усилить влияние на другие страны, в частности, на Мали, Буркина-Фасо и Нигер, где присутствуют российские наемники. Кроме того, контролируя Ливию, Россия также может получить контроль над путями миграции из Африки в Европу.