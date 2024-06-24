WSJ: Морские дроны SeaBaby дистанционно взорвали четыре российских судна 24.06.2024, 12:11

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Напуганные россияне построили большие заграждения на входе в Севастопольскую бухту.

Украинские морские дроны научились минировать морские пути российских кораблей. Благодаря этой тактике удалось потопить четыре вражеских судна.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, напуганные рейдами морских дронов россияне построили большие заграждения на входе в Севастопольскую бухту, поэтому украинцы придумали альтернативные операции - установку морских мин.

Специальные SeaBaby научились устанавливать донные шахты сделаны из пластика, весом около 180 кг. Их трудно найти, поскольку они ложатся в ил под мелководьем, используют акустические и электромагнитные датчики, чтобы обнаружить присутствие корабля, вызывая детонацию.

В течение 1,5 месяца команда украинских спецслужб отслеживала маршруты морских кораблей и гражданского транспорта, прежде чем отправить SeaBaby для установки двух мин. 14 сентября на такой мине подорвался ракетный корвет «Самум».

В течение следующих недель SeaBaby заложили еще около 15 шахт. Во время одного из рейсов, дрон открыл огонь из гранатомета по патрульным катерам РФ класса «Раптор», повредив их.

11 октября большой патрульный катер «Павел Державин» во время входа в Севастопольскую бухту получил повреждения. Он ковылял в порт для проверки. 13 октября судно шло в другой порт на ремонт, но подорвалось на мине. Большой буксир, отправленный для спасения корабля, также подорвался.

Несколько дней спустя произошел взрыв на современном противоминном корабле, одном из двух в российской службе.