«Беларуская выведка»: Лукашенко запаниковал 4 25.06.2024, 10:27

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Граница может стать дестабилизирующим фактором для режима.

Telegram-канал «Беларуская выведка» утверждает, что Лукашенко запаниковал из-за возможного закрытия границы со стороны Польши:

— Наши источники сообщили, что как только стало заранее известно о визите Дуды в КНР, Лукашенко собирал «Штаб». Причиной стал очередной дипломатический сигнал из Пекина дать пояснения о характере и целях взаимодействия погранкомитета РБ и МИД РФ в части выдачи в России виз мигрантам и обеспечении белорусскими спецслужбами их доставки к границе и ее «штурма».

Лукашенко быстро сложил «2+2» и понял, чем это может обернуться. Перекрытие Польшей границы, с заблаговременным уведомлением Си на высшем уровне, неминуемо вызовет последующее закрытие границ с Литвой, что вполне может перекрыть и ж/д транзит в Калининград.

Хотя Лукашенко намеренно снял поток мигрантов с литовской границы, чтобы не дразнить Литву и направил его на поляков, европейская солидарность и принципиальность литовцев могут «вставить лом в смазанные шестеренки» транзита в Калининград с далеко идущими последствиями.

Обсудив все риски со своим штабом, Лукашенко созывал Совбез, где уже в присутствии МИД принимались совместные решения. Тушить истерику белорусской стороны Кремль прислал Лаврова.

Для Путина перекрытие транзита в Калининград будет новым стратегическим напряжением и фактическим открытием «второго гибридного фронта», утверждает Telegram-канал:

— Он понимает, что это может для него быть началом конца, он не сможет потянуть дополнительную нагрузку в виде последующего обмена Калининграда на Крым.

Ключевым игроком разыгрывающейся драмы является Пекин, который способен дать команду «фу» своим обоим вассалам, на что рассчитывает Варшава и гибридная война с мигрантами в один день станет историей.

Наши источники сообщают, что Лукашенко панически боится прекращения транзита всех видов грузов на границе ЕС, т. к. для Минска это станет дестабилизирующим фактором невиданного масштаба.

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