В Крыму не работают кассы и СМИ, на Керченском мосту пробка 1 27.06.2024, 18:49

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Хакеры ГУР атаковали коммуникационную инфраструктуру россиян.

Киберспециалисты украинской разведки атаковали коммуникационную инфраструктуру россиян, в результате чего во временно оккупированном Крыму не работают серверы пропагандистских СМИ, а на Керченском мосту образовались пробки. Об этом Liga.net сообщил источник в Силах обороны и разведки Украины.

По его словам, кибератаки продолжаются вторые сутки.

«После вчерашних поражений инфраструктуры крымских интернет-провайдеров сегодня киберспециалисты военной разведки наносят удары по серверам пропагандистских СМИ, операторам связи, системе регистрации и контролю движения по Керченскому мосту», – говорится в сообщении.

Также продолжаются массовые фишинговые атаки на местных интернет-пользователей, отмечаются сбои в работе сервисов бухгалтерского учета, не работают кассовые аппараты в торговых точках Керчи и Севастополя.

В частности, массированная DDos-атака осуществляется на сайт пропагандистского Керчь FM и серверы оператора мобильной связи «Миранда-медиа». Именно этот оператор предоставляет магистральные каналы связи для кол-центра оккупационной «администрации» Севастополя, в результате чего номер единого контакт-центра прекратил работать, объясняет собеседник.

В результате поражения системы регистрации и контроля движения возникла большая очередь из автомобилей, желающих проехать по Керченскому мосту. Только в течение часа пробка выросла в шесть раз, и уже утром в очереди насчитывалось около 300 машин, заявили в Силах обороны и разведки Украины.

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