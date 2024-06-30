Украинские бойцы ликвидировали дорогую российскую гаубицу 30.06.2024, 8:13

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Украинские штурмовики ликвидировали дорогую российскую самоходную гаубицу «Мста-С», а также танк и броневик.

Об этом сообщает Telegram-канал 3-й отдельной штурмовой бригады.

Отмечается, что бойцы Третьей штурмовой сожгли на Харьковщине одним FPV-дроном вражескую 152-мм вражескую пушку стоимостью более пяти миллионов долларов.

«В этом же улове пораженных целей - российские танк, броневик «Тайфун-К» и два грузовика», - говорится в сообщении.

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