В Москве убили зампреда движения «Зов народа» путиниста Антона Еговцова 1 7.06.2024, 12:13

1,640

Движение известно тем, что массово пишет доносы.

В Москве убили зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцова. Об этом сообщает kasparov.ru со ссылкой на Telegram-канал движения.

В посте говорится, что Еговцова убили возле дома. Как именно его убили и по какой причине, не уточняется. «Его убили около дома. Ведется следствие. Это все, что пока можем сообщить», — сказано в посте.

Члены «национально-патриотического» движения «Зов народа» известны тем, что регулярно пишут доносы на россиян. Об одном из последних доносов движения ранее сообщала уральская художница Алиса Горшенина.

Активисты «Зова народа», в частности, обращались в госорганы по поводу деятельности певицы Лолиты, ведущей Анастасии Ивлеевой, музыкантов Би-2, художницы Алисы Горшениной, писательницы Людмилы Улицкой, группы Animal Jazz и других.