Запад готовит окончательный ультиматум России 1 Вера Перовская, Newssky

7.06.2024, 14:15

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Москву специально «вызовут» для его предъявления.

15–16 июня в Швейцарии состоится Саммит мира. Главная цель – сформировать единый голос глобального большинства в поддержку Устава ООН для принуждения России к миру.

В общей сложности приглашение получили 160 делегаций. Участие, по данным Офиса президента Украины, уже подтвердили 107 стран и международных организаций. В числе приглашенных на саммит – члены G7, G20, БРИКС, а также ЕС, трех международных организаций (ООН, ОБСЕ и Совета Европы) и представители религиозных конфессий – католической церкви (Ватикана) и Вселенского патриарха (Константинопольский патриархат).

В число приглашенных не вошла Россия, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, заявили в МИД Швейцарии.

«Они [российская сторона] все заблокируют, все сорвут, не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом – как мы это много раз видели, – прокомментировал позицию президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters. – Повестка дня не может быть российской». Он отметил, что Москву привлекут через посредников на следующем этапе.

Путин никогда не ведет переговоры добросовестно и не выполняет договоренности, если его к этому не принуждают, однако не сможет игнорировать единый голос глобального большинства.

Россия признает границы Украины и говорить о том, что ее целью может быть Крым – провокационно, например, заявлял в августе 2008 года после нападения РФ на Грузию российский диктатор.

В ходе интервью немецкой телекомпании ARD премьеру был задан вопрос, могут ли стать «следующей целью» Москвы Крым и Севастополь как база российского флота. «Крым не является никакой спорной территорией… Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы по сути закончили в целом и в общем наши переговоры по границе… Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом», – сказал Путин. И напомнил, что «у нас есть договор с Украиной по поводу пребывания нашего флота до 2017 года, и мы будем руководствоваться этим соглашением».

Спустя шесть лет, Россия аннексировала Крым и развязала вооруженный конфликт на Донбассе, в 2022 году – начала полномасштабную войну против Украины, а в 2024-м – в РФ на федеральных каналах открыто называют украинцев «людьми второго сорта».

«С нами воюет НАТО, и я не очень высокого мнения об украинцах, потому что я не вижу, чтобы они восставали и что-то такое делали. У меня к ним отношение гораздо ниже, чем к русским, потому что я не вижу никаких восстаний, никакого возмущения. Я буду настаивать на том, что эти люди, к сожалению, люди второго сорта. Коль скоро их вполне устраивает что их детей разбирают на органы, их жен отправляют в лупанарий (публичный дом в Древнем Риме – прим. ред.), их самих отправляют на фронт», – на днях заявил военный эксперт Александр Артамонов, сидя в толстовке «Команда Путина», во время стрима «Народного фронта» (ОНФ), который транслировал «Первый канал».

У Путина уже и не скрывают, что РФ – это фашистское государство.

Саммит в Швейцарии заложит основу для дальнейшего привлечения к переговорам представителей России, готовых взять на себя ответственность за прекращение агрессии.

В частности, США будут представлены вице-президентом Камалой Харрис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Как сообщается в заявлении Белого дома, Харрис подчеркнет приверженность администрации поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН. Вице-президент США подтвердит поддержку народа Украины, защищающегося от продолжающейся российской агрессии.

К сожалению, к Саммиту мира не присоединится Китай, хотя при желании Пекин мог бы существенно повлиять на Россию, чтобы убедить Москву отказаться от продолжения войны.

Также Белый дом подтвердил свое участие в разработке украинской «формулы мира». «Да, конечно», – ответил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на соответствующий вопрос журналиста. По его словам, в продвижении украинской «формулы» участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам Кирби, их задача заключалась в том, чтобы разъяснить суть этой инициативы другим странам и «понять, что можно сделать для ее практического применения».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «капитаном очевидностью» Кирби, однако в кулуарах российских пропагандистов царит легкая паника.

«Любая «мирная конференция» по Украине, организуемая Западом и на условиях Запада, предназначена для навязывания России стратегического поражения. Сегодня эта роль отводится июньской сходке в Швейцарии: «план Зеленского», намеченный к принятию там, хоть и сильно урезан, ничуть не утратил антироссийской сути. А уже к осени США и их союзники планируют вызвать на аналогичную конференцию Россию – для предъявления окончательного ультиматума», – например, пишет директор Института международных политических и экономических стратегий – РУССТРАТ Елена Панина.

Так она прокомментировала новость о том, что осенью в Саудовской Аравии планируется встреча по Украине уже с участием России.

По словам Елены Паниной, которую любят цитировать российские пропагандистские помойки, «место для предъявления ультиматума выбрано неспроста», ведь это «один из ключевых игроков Глобального Юга, имеющий не только независимую позицию по многим мировым вопросам, но и особые отношения и с Россией, и с Китаем». Она негодует, что РФ «не нужны никакие «конференции», так как якобы «украинский вопрос – это внутреннее дело России и должен решаться внутри одного искусственно разделенного народа», ведь, по мнению роспропагандистов, «территория Украины – это исконно русские земли».

Но несмотря на все потуги РФ, Саммиту мира быть, как и, не исключено, ультиматуму России по Украине.

Вера Перовская, Newssky