Белорусов предупредили о сильной магнитной буре на Солнце
- 9.06.2024, 17:37
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Мощные магнитные потоки обрушатся на нашу планету уже сегодня.
На Землю движется довольно сильная магнитная буря. Как сообщает российский Институт прикладной геофизики (ИПГ), магнитные потоки достигнут нашей планеты 9 июня.
Согласно данным центра мониторинга космической погоды ИПГ, бури происходят с 7 июня после прошедших ранее выбросов на Солнце.
По прогнозу на 9 июня, ожидается вспышечная солнечная активность от умеренной до высокой, возможны вспышки класса X, в том числе протонные.
«Геомагнитное поле 9 июня возможно спокойное с отдельными периодами неустойчивости, 10-го – слабо возмущенное. Возможно ухудшение условий радиосвязи в течение суток», – предупредили в институте.
Ученые не исключили, что на Солнце произойдут новые вспышки, которые приведут к возобновлению магнитных бурь 11–12 июня.
Магнитная буря – это сильное нарушение магнитного поля Земли, которое длится от нескольких часов до нескольких дней.
Явление вызывают потоки заряженных частиц, исходящих от Солнца, которые взаимодействуют с магнитосферой Земли.
Магнитные потоки могут влиять на работу спутников, радиосвязи, электросетей, а также на самочувствие людей и животных.
Какие симптомы у человека при магнитных бурях
Вспышки на Солнце могут оказывать негативное влияние на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто страдает от сердечно-сосудистых, нервных или психических заболеваний.
Симптомы у всех людей различаются, но чаще всего встречаются такие:
головная боль
головокружение
повышение давления
общая слабость
боль в мышцах и суставах
ломота костей
нарушение сна
тревожность.
Как уберечься от магнитных бурь
Чтобы снизить негативное воздействие от чрезмерной солнечной активности на организм, рекомендуется соблюдать следующие правила:
избегать стресса, переохлаждения и перегрева
пить достаточно воды, употреблять витамины
соблюдать режим сна и отдыха
делать легкие физические упражнения
избегать курения и алкоголя.