Белорусов предупредили о сильной магнитной буре на Солнце 9.06.2024, 17:37

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Мощные магнитные потоки обрушатся на нашу планету уже сегодня.

На Землю движется довольно сильная магнитная буря. Как сообщает российский Институт прикладной геофизики (ИПГ), магнитные потоки достигнут нашей планеты 9 июня.

Согласно данным центра мониторинга космической погоды ИПГ, бури происходят с 7 июня после прошедших ранее выбросов на Солнце.

По прогнозу на 9 июня, ожидается вспышечная солнечная активность от умеренной до высокой, возможны вспышки класса X, в том числе протонные.

«Геомагнитное поле 9 июня возможно спокойное с отдельными периодами неустойчивости, 10-го – слабо возмущенное. Возможно ухудшение условий радиосвязи в течение суток», – предупредили в институте.

Ученые не исключили, что на Солнце произойдут новые вспышки, которые приведут к возобновлению магнитных бурь 11–12 июня.

Магнитная буря – это сильное нарушение магнитного поля Земли, которое длится от нескольких часов до нескольких дней.

Явление вызывают потоки заряженных частиц, исходящих от Солнца, которые взаимодействуют с магнитосферой Земли.

Магнитные потоки могут влиять на работу спутников, радиосвязи, электросетей, а также на самочувствие людей и животных.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Вспышки на Солнце могут оказывать негативное влияние на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто страдает от сердечно-сосудистых, нервных или психических заболеваний.

Симптомы у всех людей различаются, но чаще всего встречаются такие:

головная боль

головокружение

повышение давления

общая слабость

боль в мышцах и суставах

ломота костей

нарушение сна

тревожность.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы снизить негативное воздействие от чрезмерной солнечной активности на организм, рекомендуется соблюдать следующие правила:

избегать стресса, переохлаждения и перегрева

пить достаточно воды, употреблять витамины

соблюдать режим сна и отдыха

делать легкие физические упражнения

избегать курения и алкоголя.