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Белорусов предупредили о сильной магнитной буре на Солнце

  • 9.06.2024, 17:37
  • 1,308
Белорусов предупредили о сильной магнитной буре на Солнце

Мощные магнитные потоки обрушатся на нашу планету уже сегодня.

На Землю движется довольно сильная магнитная буря. Как сообщает российский Институт прикладной геофизики (ИПГ), магнитные потоки достигнут нашей планеты 9 июня.

Согласно данным центра мониторинга космической погоды ИПГ, бури происходят с 7 июня после прошедших ранее выбросов на Солнце.

По прогнозу на 9 июня, ожидается вспышечная солнечная активность от умеренной до высокой, возможны вспышки класса X, в том числе протонные.

«Геомагнитное поле 9 июня возможно спокойное с отдельными периодами неустойчивости, 10-го – слабо возмущенное. Возможно ухудшение условий радиосвязи в течение суток», – предупредили в институте.

Ученые не исключили, что на Солнце произойдут новые вспышки, которые приведут к возобновлению магнитных бурь 11–12 июня.

Магнитная буря – это сильное нарушение магнитного поля Земли, которое длится от нескольких часов до нескольких дней.

Явление вызывают потоки заряженных частиц, исходящих от Солнца, которые взаимодействуют с магнитосферой Земли.

Магнитные потоки могут влиять на работу спутников, радиосвязи, электросетей, а также на самочувствие людей и животных.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Вспышки на Солнце могут оказывать негативное влияние на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто страдает от сердечно-сосудистых, нервных или психических заболеваний.

Симптомы у всех людей различаются, но чаще всего встречаются такие:

головная боль

головокружение

повышение давления

общая слабость

боль в мышцах и суставах

ломота костей

нарушение сна

тревожность.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы снизить негативное воздействие от чрезмерной солнечной активности на организм, рекомендуется соблюдать следующие правила:

избегать стресса, переохлаждения и перегрева

пить достаточно воды, употреблять витамины

соблюдать режим сна и отдыха

делать легкие физические упражнения

избегать курения и алкоголя.

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