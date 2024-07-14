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Покушение на Трампа: ФБР назвало имя и фамилию стрелка

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  • 14.07.2024, 9:51
  • 7,002
Покушение на Трампа: ФБР назвало имя и фамилию стрелка

Сделано официальное заявление.

ФБР заявило, что стрелком, участвовавшим в покушении на бывшего президента Дональда Трампа, стал Томас Мэтью Крукс.

Об этом сообщает CNN.

В ФБР заявили, что идентифицировали 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, «как субъекта, причастного к покушению на бывшего президента Дональда Трампа».

В заявлении сказано, что расследование продолжается.

Напомним, что во время предвыборного митинга Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания раздались выстрелы, в результате Трамп был ранен. Также погиб один из участников митинга.

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