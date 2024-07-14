Покушение на Трампа: ФБР назвало имя и фамилию стрелка

Покушение на Трампа: ФБР назвало имя и фамилию стрелка11
- 14.07.2024, 9:51
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Сделано официальное заявление.
ФБР заявило, что стрелком, участвовавшим в покушении на бывшего президента Дональда Трампа, стал Томас Мэтью Крукс.
Об этом сообщает CNN.
В ФБР заявили, что идентифицировали 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, «как субъекта, причастного к покушению на бывшего президента Дональда Трампа».
В заявлении сказано, что расследование продолжается.
Напомним, что во время предвыборного митинга Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания раздались выстрелы, в результате Трамп был ранен. Также погиб один из участников митинга.