«Ник и Майк»: Хаотичные движения Лукашенко ухудшают ситуацию

«Ник и Майк»: Хаотичные движения Лукашенко ухудшают ситуацию1
- 15.07.2024, 15:03
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Они способны лишь вызвать раздражение в Кремле.
Минск хаотично реагирует на ту, ситуацию, в которую сам себя загнал, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».
Отвод войск от границы с Украиной, где разглядели «отсутствие угрозы», - полужест в сторону Киева.
Сигнал из МИДа хунты о готовности к переговорам на границе – четверть жеста в сторону Варшавы.
Публичные истерики новоиспеченного министра очень странных дел пока подтверждают, что министр из него никакой даже по меркам хунты.
Половинки и четвертинки уже никого не устроят. Странным образом они способны лишь вызвать раздражение в Кремле.
Нужны шаги. Время идёт. Хаотичные движения ситуацию не исправляют, а наоборот. Впрочем, Ник говорит, что и в Минске это наконец-то начали понимать.