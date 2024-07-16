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Байден публично признал свою ошибку после покушения на Трампа

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  • 16.07.2024, 8:42
  • 3,762
Байден публично признал свою ошибку после покушения на Трампа

И объяснил, что имел в виду.

Президент США Джо Байден назвал ошибкой свое высказывание «пришло время попасть Дональду Трампу в яблочко» перед покушением на экс-президента.

В интервью NBC News он отверг более серьезную критику, отметив, что это была лишь фигура речи, и что именно Трамп является тем, кто ввел насильственную риторику.

Президент уточнил, что на самом деле лишь призвал демократов сосредоточиться на действиях оппонента.

«Я не говорил «прицел». Я имел в виду „в яблочко». Я имел в виду сосредоточиться на нем. Сосредоточиться на том, что он делает, сосредоточиться на его политике, сосредоточиться на количестве лжи, которую он сказал во время дебатов», — пояснил глава Белого дома.

Отвечая на вопрос о любой риторике, которая могла непреднамеренно подстрекать кого-то к насилию, Байден отметил, что угроза со стороны Трампа слишком серьезна, чтобы ее игнорировать.

«Я не прибегал к такой риторике. Мой оппонент прибегает к такой риторике», — добавил он.

Некоторые союзники Трампа утверждают, что Байден и другие демократы якобы разжигали вражду к экс-президенту, что, по их мнению, способствовало покушению на него 13 июля.

Во время частного разговора президент недавно сказал донорам, что «пришло время попасть Трампа в яблочко».

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