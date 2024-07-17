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Эксперт назвал причины, почему «шахеды» начали залетать на территорию Беларуси

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  • 17.07.2024, 9:58
  • 1,660
Эксперт назвал причины, почему «шахеды» начали залетать на территорию Беларуси

У россиян начались проблемы.

16 июля один из российских дронов типа «шахед», запущенный по территории Украины, залетел в воздушное пространство Беларуси. Вероятно, он взорвался возле города Бобруйск.

После нескольких ударов по складам у российской армии начались проблемы с дронами-камикадзе, поэтому беспилотники залетают на территорию Беларуси и там же взрываются. Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Павел Ликайчук в эфире телеканала «Ми — Україна». По его словам, дроны пытаются делать в спешке, потому выходит так, что он даже летит не по заданному маршруту.

«За несколько ударов наши воины уничтожили почти 200 «шахедов» и других дронов. Есть информация от разведки Израиля, что горел завод по производству этих дронов в Иране, и определенный дефицит этих видов боеприпасов у россиян наблюдается. От этого полная поспешность при снаряжении этих средств поражения и они могут лететь не туда, куда нужно», — пояснил Ликайчук.

Эксперт подчеркнул, что к этому можно добавить и украинские средства радиоэлектронной борьбы, которые не дают вражеским БПЛА лететь к цели.

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