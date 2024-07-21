Кличко: Республиканцы в США всегда были антироссийскими, почему они должны поддерживать аргументы Путина? 3 21.07.2024, 19:41

1,950

Мэр Киева – о возможном избрании Трампа.

Республиканская партия всегда была антироссийской, поэтому не понятно, почему она должна сейчас поддерживать аргументы Путина.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, комментируя возможное избрание Трампа.

«Нам придется с ним (с Трампом. - Ред.) работать, если он будет избран. Но я бы не спешил, ведь мы сейчас в пыли избирательной кампании. То, что говорится перед голосованием и в отношении Украины, после выборов будет совсем другим. А Республиканская партия всегда была антироссийской, я не понимаю, почему она должна сейчас поддерживать аргументы Путина. Все в Вашингтоне хорошо знают, что российская диктатура представляет опасность для западных демократических обществ», - отметил Кличко.

По убеждению мэра Киева, до американских выборов ничего конкретного произойти не может, поскольку все хотят знать, кто будет следующим президентом в Вашингтоне.

«Путин говорит о путях для мира, но на самом деле он не спешит, чтобы оккупировать всю Украину, всегда изменяет своим обещаниям. Путин все еще надеется взять Киев. Однако до американских выборов ничего конкретного произойти не может. Соединенные Штаты являются фундаментальным партнером, который должен гарантировать договоренности с Москвой, и все хотят знать, кто будет следующим президентом в Вашингтоне, прежде чем делать какой-либо выбор», - сказал он.

В то же время Кличко считает, что для Украины выходом из критической ситуации было бы создание коалиции национального единства, поскольку идею выборов никто не поддерживает.

«Сейчас их никто не хочет (выборов. - Ред.), даже те, кто наиболее критически настроены в отношении президента. Внутриполитическая борьба может начаться только тогда, когда закончится война с Россией. Сегодняшние выборы только сыграли бы на руку Путину, они разделили бы Украину и ослабили бы нас перед лицом врага, который всячески пытается нас уничтожить. Решением является создание коалиции национального единства, которая помогает управлять коллегиально и разделяет важные выборы, такие как очень деликатное управление новым законом о мобилизации», - подчеркнул он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com