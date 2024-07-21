У белорусов спросили, что для них главное в жизни 5 21.07.2024, 21:13

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Выяснилось, что для подавляющего большинства счастье не в деньгах.

Специалисты Института социологии Национальной академии наук провели новое исследование. У белорусов спросили, что для них главное в жизни.

Как пишет БелТА, опросы показали, что для 80,9% граждан самой большой ценностью является здоровье.

Второе место заняли дети – с результатом 69,4%.

На третьем – семья. Важным этот пункт назвали 63,8% опрошенных.

На четвертой позиции оказались родные и близкие.

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