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У белорусов спросили, что для них главное в жизни

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  • 21.07.2024, 21:13
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У белорусов спросили, что для них главное в жизни

Выяснилось, что для подавляющего большинства счастье не в деньгах.

Специалисты Института социологии Национальной академии наук провели новое исследование. У белорусов спросили, что для них главное в жизни.

Как пишет БелТА, опросы показали, что для 80,9% граждан самой большой ценностью является здоровье.

Второе место заняли дети – с результатом 69,4%.

На третьем – семья. Важным этот пункт назвали 63,8% опрошенных.

На четвертой позиции оказались родные и близкие.

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