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Экс-глава ОГП Николай Козлов вышел на свободу

  • 22.07.2024, 13:04
  • 2,088
Экс-глава ОГП Николай Козлов вышел на свободу
НИКОЛАЙ КОЗЛОВ

Политика должны были освободить в 2024-м году.

Об освобождении политического заключенного, известного политика, бывшего председателя партии ОГП Николая Козлова сообщили сразу несколько источников, пишет сайт «Радыё Свабода».

Политика приговорили в ноябре 2022 года к двум с половиной годам колонии. На свободу он должен был выйти 22 октября 2024 года. Правозащитники признали этот приговор политически мотивированным.

Николай Козлов — белорусский политик, председатель Объединенной гражданской партии. 6 августа 2021 года его приговорили к 3 месяцам ареста за разглашение данных следствия по делу тк называемого «координационного совета».

27 июля 2022 года его вновь задержали вместе с другими членами ОГП. Его обвинили в участии в «Марше новой Беларуси» в Минске в 2020 году (ст. 342 УК).

3 ноября Николаю Козлову присудили 2,5 года колонии.

Верховный суд Беларуси ликвидировал Объединенную гражданскую партию.

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